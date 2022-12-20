【新冠肺炎】感冒退燒藥被搶購，上海：發熱診療藥品向社區傾斜

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》在內地疫情防控措施放鬆後，新冠感染人

數與日俱增，市面上感冒藥、退燒藥被搶購一空。上海昨日發布《上海社區衛生服務機構發熱診

療服務全覆蓋，２５９４間發熱診間地址、電話一覽》，並表示居民如出現發熱等症狀時，可第

一時間選擇到就近的社區衞生服務機構就診，上海正在將發熱診療藥品向社區傾斜，確保滿足居

民發熱診療就近就醫需求。

