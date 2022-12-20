  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/12/2022 10:25

【新冠肺炎】全國昨本土確診急增至２６５６宗，北京再有５宗死亡

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家衛健委公布，昨日（１９日）新增本土確診病例２６５６
宗，較前一日大增近四成。新增死亡病例５宗，均為北京本土病例；當日重症病例亦有所上升。
　　全國昨日報告新增確診病例２７２２宗。其中境外輸入病例６６宗；本土病例２６５６宗（
廣東１０７５宗，北京４５６宗，重慶１８９宗，江西１３７宗，福建１２５宗，湖南１１５宗
，上海１０６宗，四川９３宗，雲南８５宗，浙江４７宗，天津４５宗，河南４５宗，山東３２
宗，陝西２６宗，內蒙古２１宗，黑龍江１７宗，山西１３宗，河北１２宗，吉林５宗，江蘇４
宗，海南４宗，廣西３宗，貴州１宗）。
　　截至１２月１９日２４時，現有確診病宗３５９７６宗（其中重症病例２７６宗）。
　
＊河南周口免費發放退燒藥品＊
　
　　多地出現「藥荒」，河南周口市疫情防控指揮部辦公室發布通告，為有效應對退燒類藥品市
場緊缺問題，保護人民群眾生命健康安全，周口市疫情防控指揮部購進一批布洛芬片
（０﹒１ｇ），定於２０２２年１２月２０日起，委托市區同和堂各定點藥店進行免費發放，首
批１３萬片，憑身份證每人領取藥品一份量（１０片）。周口市疫情防控指揮部將繼續協調更多
、更有針對性的抗疫藥品投放市場。
　　另外，貴陽市宣布，倡導非必要不做核酸，倡導非必要不查核酸，倡導無症狀不用藥，倡導
無症狀或輕症感染者正常上班，全力做好醫療救治服務，大力推廣線上問診購藥，自覺規範佩戴
口罩，盡快接種新冠疫苗。（ｃａ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告20/12/2022
【大行炒D乜】大摩仍然睇淡港交所　目標價維持$220
人氣文章開市Good Morning20/12/2022
黃師傅：調整市下擴容對港交所刺激作用微　315元以下始買入
人氣文章財經熱話20/12/2022
【虛幣世界】幣安同意收購Voyager，作價逾十億美元
人氣文章中國故事19/12/2022
《神州經脈》中經會大篇幅談房地產　疫情低氣壓滬指險守三千一
人氣文章專訪19/12/2022
【專訪】陶冬：美聯儲裹挾全球貨幣政策（有片）
人氣文章香港政情19/12/2022
【香港政情】立法會補選　陳永光、何敬康、黃錦輝及尚海龍當選
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金