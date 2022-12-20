【新冠肺炎】全國昨本土確診急增至２６５６宗，北京再有５宗死亡

《經濟通通訊社２０日專訊》國家衛健委公布，昨日（１９日）新增本土確診病例２６５６

宗，較前一日大增近四成。新增死亡病例５宗，均為北京本土病例；當日重症病例亦有所上升。

全國昨日報告新增確診病例２７２２宗。其中境外輸入病例６６宗；本土病例２６５６宗（

廣東１０７５宗，北京４５６宗，重慶１８９宗，江西１３７宗，福建１２５宗，湖南１１５宗

，上海１０６宗，四川９３宗，雲南８５宗，浙江４７宗，天津４５宗，河南４５宗，山東３２

宗，陝西２６宗，內蒙古２１宗，黑龍江１７宗，山西１３宗，河北１２宗，吉林５宗，江蘇４

宗，海南４宗，廣西３宗，貴州１宗）。

截至１２月１９日２４時，現有確診病宗３５９７６宗（其中重症病例２７６宗）。



＊河南周口免費發放退燒藥品＊



多地出現「藥荒」，河南周口市疫情防控指揮部辦公室發布通告，為有效應對退燒類藥品市

場緊缺問題，保護人民群眾生命健康安全，周口市疫情防控指揮部購進一批布洛芬片

（０﹒１ｇ），定於２０２２年１２月２０日起，委托市區同和堂各定點藥店進行免費發放，首

批１３萬片，憑身份證每人領取藥品一份量（１０片）。周口市疫情防控指揮部將繼續協調更多

、更有針對性的抗疫藥品投放市場。

另外，貴陽市宣布，倡導非必要不做核酸，倡導非必要不查核酸，倡導無症狀不用藥，倡導

無症狀或輕症感染者正常上班，全力做好醫療救治服務，大力推廣線上問診購藥，自覺規範佩戴

口罩，盡快接種新冠疫苗。（ｃａ）

