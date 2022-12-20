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20/12/2022 16:59

【聚焦數據】內地前１１月預算收入同比降３％，股票印花稅轉增

　　《經濟通通訊社２０日專訊》財政部數據顯示，前１１月累計，全國一般公共預算收入
１８５５１８億元（人民幣．下同），扣除留抵退稅因素後增長６﹒１％，按自然口徑計算下降
３％，降幅較前十月再收窄１﹒５個百分點。
　　其中，中央一般公共預算收入８５７６０億元，扣除留抵退稅因素後增長６﹒８％，按自然
口徑計算下降２﹒９％；地方一般公共預算本級收入９９７５８億元，扣除留抵退稅因素後增長
５﹒４％，按自然口徑計算下降３％。
　　支出方面，１－１１月累計，全國一般公共預算支出２２７２５５億元，比上年同期增長
６﹒２％。其中，中央一般公共預算本級支出３１４８３億元，比上年同期增長６﹒４％；地方
一般公共預算支出１９５７７２億元，比上年同期增長６﹒２％。
　
＊證券交易印花稅收入同比轉增３％＊
　
　　全國稅收收入１５２８２６億元，扣除留抵退稅因素後增長３﹒５％，按自然口徑計算下降
７﹒１％；非稅收入３２６９２億元，比上年同期增長２２﹒２％。
　　印花稅４１２４億元，比上年同期增長４﹒８％。其中，證券交易印花稅２５４９億元，比
上年同期增長３％。　
　　車輛購置稅２２１８億元，比上年同期下降３２﹒２％。土地和房地產相關稅收中，契稅
５２０９億元，比上年同期下降２３﹒８％；土地增值稅５８６４億元，比上年同期下降９％；
房產稅３２６２億元，比上年同期增長１０％；耕地佔用稅１１４５億元，比上年同期增長
２３％；城鎮土地使用稅２０３５億元，比上年同期增長５﹒５％。
　
＊國有土地使用權出讓收入同比降２４﹒４％，降幅再略收窄＊
　
　　１－１１月累計，全國政府性基金預算收入６０１６１億元，比上年同期下降２１﹒５％。
分中央和地方看，中央政府性基金預算收入３８５４億元，比上年同期增長４﹒９％；地方政府
性基金預算本級收入５６３０７億元，比上年同期下降２２﹒８％，其中，國有土地使用權出讓
收入５１１７４億元，比上年同期下降２４﹒４％。　（ｄｗ）

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