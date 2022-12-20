【聚焦數據】內地前１１月預算收入同比降３％，股票印花稅轉增

《經濟通通訊社２０日專訊》財政部數據顯示，前１１月累計，全國一般公共預算收入

１８５５１８億元（人民幣．下同），扣除留抵退稅因素後增長６﹒１％，按自然口徑計算下降

３％，降幅較前十月再收窄１﹒５個百分點。

其中，中央一般公共預算收入８５７６０億元，扣除留抵退稅因素後增長６﹒８％，按自然

口徑計算下降２﹒９％；地方一般公共預算本級收入９９７５８億元，扣除留抵退稅因素後增長

５﹒４％，按自然口徑計算下降３％。

支出方面，１－１１月累計，全國一般公共預算支出２２７２５５億元，比上年同期增長

６﹒２％。其中，中央一般公共預算本級支出３１４８３億元，比上年同期增長６﹒４％；地方

一般公共預算支出１９５７７２億元，比上年同期增長６﹒２％。



＊證券交易印花稅收入同比轉增３％＊



全國稅收收入１５２８２６億元，扣除留抵退稅因素後增長３﹒５％，按自然口徑計算下降

７﹒１％；非稅收入３２６９２億元，比上年同期增長２２﹒２％。

印花稅４１２４億元，比上年同期增長４﹒８％。其中，證券交易印花稅２５４９億元，比

上年同期增長３％。

車輛購置稅２２１８億元，比上年同期下降３２﹒２％。土地和房地產相關稅收中，契稅

５２０９億元，比上年同期下降２３﹒８％；土地增值稅５８６４億元，比上年同期下降９％；

房產稅３２６２億元，比上年同期增長１０％；耕地佔用稅１１４５億元，比上年同期增長

２３％；城鎮土地使用稅２０３５億元，比上年同期增長５﹒５％。



＊國有土地使用權出讓收入同比降２４﹒４％，降幅再略收窄＊



１－１１月累計，全國政府性基金預算收入６０１６１億元，比上年同期下降２１﹒５％。

分中央和地方看，中央政府性基金預算收入３８５４億元，比上年同期增長４﹒９％；地方政府

性基金預算本級收入５６３０７億元，比上年同期下降２２﹒８％，其中，國有土地使用權出讓

收入５１１７４億元，比上年同期下降２４﹒４％。 （ｄｗ）

