【新冠肺炎】國家藥監局：退熱等四類藥品１９４種，原料藥產能足

《經濟通通訊社２０日專訊》在內地疫情防控措施放鬆後，新冠感染人數與日俱增，市面上
感冒藥、退燒藥被搶購一空。北京市要求藥店的大包裝退燒藥，嚴格要求按需拆零銷售；珠海市
將對退熱藥品限購限價、拆零銷售，七天限購６粒，每粒售價１元人民幣。在天津，有指一瓶小
兒退燒藥美林被黃牛賣到２５００元甚至３０００元人民幣以上的天價。
據《央視新聞》從國家藥監局獲悉，目前內地已經上市的退熱、止咳、抗菌、抗病毒等四類
藥品共有１９４種。對於大家十分關注的解熱鎮痛類常用藥物布洛芬、對乙酰氨基酚的生產情況
，布洛芬的有效文號共４４６個，其中２０２１年在產１０４個；對乙酰氨基酚的有效文號共
９８６個，其中２０２１年在產１１１個。目前，這兩個品種的在產製劑企業都在逐步釋放產能
。
從部分企業的調研情況看，中國布洛芬和對乙酰氨基酚的原料藥產能比較充足、能夠滿足國
內製劑生產需求。例如，山東新華製藥（００７１９）（深：０００７５６）的布洛芬原料藥年
產能可達８０００噸，遠超出往年國內市場的總需求；山東安丘魯安藥業對乙酰氨基酚原料藥年
產能接近３萬噸，大約是往年國內市場總需求的兩倍。（ｃｔ）
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