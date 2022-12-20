【內房困局】鄭州市長：已籌保交樓資金１３０億，復工９５％以上

《經濟通通訊社２０日專訊》鄭州市市長何雄在第十七屆２１世紀亞洲金融年會上表示，已

開展「保交樓」五大專項行動，督促企業通過處置優質資產、盤活有效資產等方式瘦身自救，目

前已籌集保交樓資金１３０億元（人民幣．下同）。在各項金融政策的共同作用下，全市保交樓

項目實質性復工９５％以上。

何雄表示，去年下半年以來，受房地產金融政策收緊、「７．２０」特大暴雨災害和多輪疫

情衝擊影響，加上前期城中村拆遷安置和土地一二級聯動開發，鄭州市出現部分房地產企業資金

鏈偏緊、項目已售逾期難交付等現象。鄭州政府通過多措並舉、綜合施策，確保房地產市場回歸

良性健康發展軌道。

一是申請中央專項借款。首批專項借款項目獲批６０個，借款總額７０億元已全部到位，涉

及保交樓套數７萬套。第二批專項借款申報項目９７個，借款總額１４０﹒５億元，涉及保交樓

套數７﹒５萬套，已報住建部審核。

二是協調銀行配套融資。先後對接１５家銀行７２個分支機構，目前已批復項目１２個，籌

集資金３２﹒６９億元，已落地５個項目、１８﹒４５億元。

三是設立紓困基金。省市分別設立總規模１００億元的地產紓困基金，從問題樓盤項目台帳

中選取擬收併購項目，達到「盤活一個、救活一批」的槓桿撬動效應。目前，擬使用紓困基金項

目８０餘個，已落地７個，總投資約３３億元。

四是調整首付比例。在現有首套房首付比例３０％的基礎上，研究將首套房首付比例降至

２０％，二套房首付比例降至４０％。



＊發展租賃住房，回購存量商品住房＊



五是確立「統貸統還」模式。由市級平台公司作為全市統借統還實施主體，統一向國開行申

請貸款，以開發建設所產生的綜合收益，作為還款來源實現統還，形成棚戶區改造資金籌集、使

用、償還閉環的市場化統借統還機制。

六是發展租賃住房。不再新建人才公寓、公租房等保障性住房，利用住建部和建設銀行保租

房信貸政策，通過回購存量商品住房形式籌集房源，在去年盤活１５萬套基礎上，今年再盤活

１０萬套。為有效盤活存量資產，正積極探索通過ＲＥＩＴｓ方式回收投資。

七是督促房企瘦身自救。開展「保交樓」五大專項行動，督促企業通過處置優質資產、盤活

有效資產等方式瘦身自救，目前已籌集保交樓資金１３０億元。在各項金融政策的共同作用下，

全市保交樓項目實質性復工９５％以上，新增建成安置房２４２６萬平方米，１５萬群眾回遷新

居。（ｃｔ）

