【聚焦人幣】人幣中間價近兩周低，即期低開６８點報６﹒９８１５

《經濟通通訊社２０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８６１，
較上個交易日跌１１５點子，創１２月７日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒９７４６。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨低開６８點子，報６﹒９８１５，上個交易日
即期匯率收盤報６﹒９７４７。
美歐各大央行在年內最後一次議息一致維持鷹派路線，令經濟在年底反彈的機會破滅。美匯
指數持平，紐約尾盤報１０４﹒６８。（ｗｌ）
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