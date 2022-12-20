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即市新聞

20/12/2022 16:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升３２點子，報６﹒９７１５

　　《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣中間價跌至近兩周新低，人民幣兌一美元即期匯率
（ＣＮＹ）今早跟隨低開６８點子，收報６﹒９７１５，較上個交易日４時３０分收盤價升３２
點子。全日在６﹒９６９５至６﹒９９０１之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１２９點子，報６﹒９７０４。
　　交易員表示，市場缺乏關鍵指引，且部分交易員受疫情影響居家，交易意願明顯不足，如果
沒有超預期政策出台，人民幣料延續區間寬幅波動。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８６１，較上個交易日跌１１５點子，
創１２月７日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒９７４６。
　
＊中國重開但經濟未必快彈，料人幣於７水平整固＊
　
　　瑞銀財富管理發表報告，將明年一至四季的人民幣兌美元預測，分別上調至６﹒９、６﹒８
、６﹒７及６﹒７，因中國政府連串政策措施支持房地產、防疫限制放寬速度遠超預期，加上美
國及其他國家通脹壓力正緩和，美元強勢可能將暫告一段落。該行此前對明年四個季度的人民幣
預測為７﹒３、７﹒１、７﹒０及６﹒９。
　　報告稱，中國重新開放的正面消息使人民幣匯價（ＣＮＹ）自１１月初的７﹒３３反彈至目
前約７﹒０左右水平，並認為短期內可能在當前水平整固；因中國重新開放的努力，不一定能令
２０２３年首季的國內經濟數據快速反彈。（ｗｌ）

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