【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升３２點子，報６﹒９７１５

《經濟通通訊社２０日專訊》人民幣中間價跌至近兩周新低，人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今早跟隨低開６８點子，收報６﹒９７１５，較上個交易日４時３０分收盤價升３２

點子。全日在６﹒９６９５至６﹒９９０１之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升１２９點子，報６﹒９７０４。

交易員表示，市場缺乏關鍵指引，且部分交易員受疫情影響居家，交易意願明顯不足，如果

沒有超預期政策出台，人民幣料延續區間寬幅波動。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９８６１，較上個交易日跌１１５點子，

創１２月７日以來近兩周新低，上個交易日報６﹒９７４６。



＊中國重開但經濟未必快彈，料人幣於７水平整固＊



瑞銀財富管理發表報告，將明年一至四季的人民幣兌美元預測，分別上調至６﹒９、６﹒８

、６﹒７及６﹒７，因中國政府連串政策措施支持房地產、防疫限制放寬速度遠超預期，加上美

國及其他國家通脹壓力正緩和，美元強勢可能將暫告一段落。該行此前對明年四個季度的人民幣

預測為７﹒３、７﹒１、７﹒０及６﹒９。

報告稱，中國重新開放的正面消息使人民幣匯價（ＣＮＹ）自１１月初的７﹒３３反彈至目

前約７﹒０左右水平，並認為短期內可能在當前水平整固；因中國重新開放的努力，不一定能令

２０２３年首季的國內經濟數據快速反彈。（ｗｌ）

