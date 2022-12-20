【內房困局】華夏幸福推子公司股權抵債方案，擬抵償債權４百億元

《經濟通通訊社２０日專訊》內房華夏幸福（滬：６００３４０）為實施債務重組花招盡出

，該公司昨晚（１９日）發布公告稱，公司擬以所持有的下屬公司股權注資搭建以物業服務、選

址服務、園區運營服務為核心的「幸福精選平台」及片區開發綜合服務、先進製造業╱ＩＤＣ╱

物流產業園招商運營、都市圈不動產代建和營銷交易為核心的「幸福優選平台」，並以「幸福精

選平台」及「幸福優選平台」股權作為償債資源與公司金融債權人及經營債權人實施債務重組。

整體來看，華夏幸福期望通過這一以股抵債的債務重組計劃，抵償約４００億元（人民幣．

下同）的債權。

如這一債務重組計劃得到落實，將大大減輕華夏幸福的債務壓力。根據華夏幸福１２月初披

露，截至１１月３０日，公司《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額

累計為１２６５﹒５７億元，累計未能如期償還債務金額合計６０１﹒７６億元。

投資者對上述重組計劃似乎並不受落，華夏幸福股價全日潛水，最終收跌２﹒３％，報

２﹒５８元。



＊向債權人以預測估值的八折或七五折實施債務重組＊



公告顯示，在實施本次債務重組時，「幸福精選平台」以預測估值５００億元，「幸福優選

平台」以預測估值５２１﹒４億元為基數，向債權人以預測估值的八折或七五折（早鳥期參與則

享受七五折）的價格實施本次債務重組，即債權人將以不超過４００﹒３９億元債權換取「幸福

精選平台」及「幸福優選平台」分別不超過４９％股權或相應收益權，債權人將通過持股平台間

接持有該等股權或相應收益權。

其中，「幸福精選平台」具體包括：幸福基業物業服務有限公司１００％股權、深圳市夥伴

產業服務有限公司６０％股權、蘇州火炬創新創業孵化管理有限公司５１％股權。具體包括華夏

幸福產城（北京）運營管理有限公司等６家公司的１００％股權。（ｗｌ）

