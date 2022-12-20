《匯市縱橫－蕭啟洪》天才圓夢

《匯市縱橫》霸佔大螢光幕一個月的世界盃，終於落下帷幕，２８天３２個國家隊之間的群

雄爭霸，一時令人驚呼一時令人歎息，而最終的決賽也是相當精彩堪稱神級反轉，雖最終還是阿

根廷奪得冠軍，過程確實相對精彩。奪冠的剎那間無數阿根廷球迷狂歡，這一次阿根廷球迷再次

流下了眼淚，但不再是那一首「Ｄｏｎ＇ｔ ｃｒｙ ｆｏｒ ｍｅ Ａｒｇｅｎｔｉｎａ」那

麼令人黯然神傷，而是喜極而泣的激動，而美斯踢了２０年，５屆世界盃，從青蔥少年到成為傳

奇，經歷一次又一次的鏖戰和洗禮，雄鷹終於圓夢，這也恰恰印證了天才也需要努力和堅持，美

斯的堅持也恰恰鼓舞了不少球迷，這其中當然也包括筆者。

說回到最近的市場，１２月２０日亞洲交易時段，全球股市突然遭遇拋售。中國滬深３００

指數一度下跌２％； 香港恒生指數一度下跌２％，恒生科技指數一度下跌４％；日經指數收盤

下跌２﹒５％。一條來自日本的消息震驚了全球市場：日本央行宣布，將允許１０年期日本國債

收益率升至０﹒５％左右（高於之前波動區間０﹒２５％的上限）。作為最後一個堅持低利率的

發達國家，日本政策向正常化邁進。日本央行表示，將１０年期日本國債收益率目標區間設定在

－０﹒５％至０﹒５％之間。之前的目標區間在－０﹒２５％和０﹒２５％之間。日本央行再次

告訴我們，自滿是魔鬼，這可以說是他們自２０１６年１月轉為負利率以來給市場帶來的最大驚

喜。這個意外決定衝擊了全球金融市場，日經２２５指數午後開盤直線插水。美元兌日圓也插穿

１３４關口，日內跌超２﹒５％。１０年期日本國債收益率飆升２１個基點一度至０﹒４６７％

，創２０１５年以來最高，日本國債期貨暫停交易，跨市場資產同受震盪。

對於這個令人意外的消息，筆者認為目前來看大家不要低估了日本央行突然的轉肽對金融市

場的衝擊，其一是因為過去日本央行一直堅定捍衛１０年期國債收益率的承諾，某種程度上有作

為標杆的作用，間接幫助把日本借貸成本維持在非常低的水準；而另一方面來說，日本的投資者

是喜歡投資本國以外的金融資產，他們將會突然變得有動力將大量資金轉回本國，這代表將會有

大量資金從其他國家資產流出，尤其是已經存在一定的流動性問題的美國國債市場，資金流出將

收緊全球金融態勢。第三點筆者則是認為現階段日本央行與美聯儲政策分歧將略微減少，那麼美

國和日本之間的利差可能會收窄，進而或將導致日圓進一步上漲。

總而言之，就目前的市場環境來看，各位讀者仍不能掉以輕心，仍然需要保持高度的警惕，

對於參與了資本市場遊戲角逐的各位更需要堅持不懈的保持對市場資訊的靈敏度，才能知己知彼

，做市場的常勝將軍，畢竟美斯也花上２０年才奪得大力神杯！



＊本周策略＊



加元：前周建議候高於１﹒３６５０水平沽出美元兌加元已成交，目標１﹒３４００，止蝕

１﹒３８５０。



澳元：本周建議候低於０﹒６６００水平買入澳元兌美元，目標０﹒６８００，止蝕

０﹒６４８０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２３００水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２１００，止蝕

１﹒２４６０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

