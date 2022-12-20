《珠玉之論－陳鳳珠》北京市加大力度支持經濟發展

《珠玉之論》北京出台「新１２條」紓困措施，全面落實一系列的稅收優惠政策。自

２０２２年９月起，對於已享受延緩繳納稅費５０％的製造業中型企業和延緩繳納稅費１００％

的製造業小微企業，其已緩繳稅費的緩繳期限屆滿後繼續延長４個月。對購置日期在明年年內並

列入《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池

汽車，免徵車輛購置稅。相信相關政策有助舒緩中小微製造企業的資金鏈緊張情況以及刺激消費

。

另外措施亦表示要加大金融支持力度，支持市場化社會投資，特別為民間投資項目，並對暫

時遇困的小微企業貸款，同時鼓勵銀行業金融機構與借款人按市場化原則共同協商延期還本付息

。除此之外，亦會落實「即封即解」要求，以保障企業的生產經營活動運行。預期措施可支持實

體經濟發展，但金融機構或會讓利，因此留意金融機構的業務狀況。而北京市出台紓困措施後，

預期其他省市亦有機會加大力度支持經濟發展，因此憧憬明年內地經濟將會顯著恢復。

《安里資產管理有限公司投資組合經理 陳鳳珠》



＊筆者為證監會持牌人士，並沒有持有上述股票



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