《股壇解碼－戴名》美聯儲鷹派不改，震雄集團（５７）夕陽工業

《股壇解碼》上周四（１５日）美股大跌，市場普遍歸咎於美國上周公布的１１月零售銷售

輕微下跌，加上鮑威爾鷹派依舊，雖然首次申領人數進一步下跌並低於預期，但投資者忽略了上

周四（１５日）是所謂的四期結算，這次牽涉到４萬億的期權價值，由於聯儲局剛議息完畢，相

信主要是認沽期權為主，如果猜測沒錯，近期美股重拾升勢引致這批期權出現大幅虧損，所以才

會死守到結算日才出現急跌的現象，但問題是這批期權有多少做了跨期交易（轉倉）才是後市焦

點所在，如果轉倉的數量佔多數的話，美股後市便不容樂觀，但節日假期接連而至，相信要到下

月中才有分曉。



＊獨佔驁頭＊



Ｚａｒａ母公司Ｉｎｄｉｔｅｘ今年頭９個月的純利按年增加２４％，當中主要由於集團在

年初將旗下商品加價所致，同期的實體店和線上銷售都錄得接近２０％的升幅，在環球經濟下行

和消費疲弱的情況下還能產品加價和銷售明顯上升說明了消費者有降級消費的趨向，投資者近期

可考慮與快銷行業相關的股份。



＊雪上加霜＊



國家統計局剛公布１１月零售總額，固定投資和工業投資皆表現失色，當中零售總額創６個

月以來最大跌幅，而固定投資和工業投資的增速亦創年內新低，加上內地樓價因疫情封控而連跌

７個月，消費力正在財富效應減退下被侵蝕，復甦之路任重道遠。瑞信指美國ＰＣＡＯＢ對中概

股的審查大致正面，相反ＰＣＡＯＢ沒有任何官方發布，加上瑞信一直唱好中國經濟復甦，讓人

懷疑是否有私心，當中是否各自表述還是另有內情就不得而知。



＊人心虛怯＊



恒指期權購沽比例回落至６０：４０的水平，至於牛熊證街貨反轉在４９：５１的比例，牛

證最多新增和重倉分別在１９０００點和１８６００點，散戶小心輪到牛證被殺完再殺，大市整

體走向仍然偏淡，中原城市指數繼續下跌，樓市和零售雙雙受創，加上之前多間上市公司趁急升

全力配股或減持，對散戶來說猶如當頭棒喝，加上梁鳳儀接任證監會一姐之位，歐達禮的離任對

外資信心或多或少有點影響，相信恒指結算前會繼續走軟，散戶暫時不宜入市。



＊股票簡評＊



震雄集團（０００５７）主要業務為製造和銷售注塑機及有關產品，集團主要在中國大陸和

香港進行銷售，只有少數輸往其他海外國家，總部則設於香港，而主要的生產和研發中心分別設

於中、港、台三地。由於集團的業務地區局限於中、港為主，回顧過去８０、９０年代，香港的

工廠都以擁有震雄的注塑機為公司規模的象徵，而且當年震雄集團也是少數發展注塑機專用機械

手的廠家之一，當年震雄集團的注塑機是唯一能與歐洲進口機械對壘的品牌，可惜時移勢易，眾

所周知香港的製造業已式微多年，香港以前的工廠基本上都轉移到內地，但近年內地的經營成本

（包括匯率、租金、工資）不斷增加，部分訂單陸續流入其他成本較低的國家，加上疫情令國內

眾多製造業在內需疲弱和外單流失的環境下難以生存，震雄集團的主要客戶群已經是買少見少，

加上中期業績所顯示巨額的匯兌虧損，去年運輸成本上升亦大幅蠶食利潤，注塑機本身是本多利

少的行業，儘管震雄集團手頭現金超過６億，深圳更有一幅面積不少的地皮，但銷售成本佔收益

接近８０％和淨利率不到６％，經營前景顯著不樂觀，雖然明年適逢集團創立６５周年，市場傳

聞震雄集團將派發特別息，但投資者切忌追入，合理買入價在１﹒３元附近。

《資深市場人士戴名》



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