【外圍經濟】歐洲央行副行長表示將繼續加息０﹒５厘

《經濟通通訊社２０日專訊》歐洲中央銀行副行長德金多斯（Ｌｕｉｓ ｄｅ
Ｇｕｉｎｄｏｓ）表示，隨著官員試圖壓制飆升的物價，央行將繼續上調借貸成本０﹒５厘。
他表示，歐洲央行將加息，直到預測顯示歐元區前所未有的物價升幅將回到２％的目標。他
認為官員至今為止採取的行動不足以實現這一目標。
雖然政策制定者上周的加息幅度低於前兩次，但他們表示，在通脹率仍超過１０％之際，上
調借貸成本的行動尚未結束。（ｒｃ）
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