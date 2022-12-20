【外圍經濟】歐洲央行副行長表示將繼續加息０﹒５厘

《經濟通通訊社２０日專訊》歐洲中央銀行副行長德金多斯（Ｌｕｉｓ ｄｅ

Ｇｕｉｎｄｏｓ）表示，隨著官員試圖壓制飆升的物價，央行將繼續上調借貸成本０﹒５厘。

他表示，歐洲央行將加息，直到預測顯示歐元區前所未有的物價升幅將回到２％的目標。他

認為官員至今為止採取的行動不足以實現這一目標。

雖然政策制定者上周的加息幅度低於前兩次，但他們表示，在通脹率仍超過１０％之際，上

調借貸成本的行動尚未結束。（ｒｃ）

