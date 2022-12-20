【外圍經濟】美國國會準備免除波音７３７　Ｍａｘ的新駕駛艙要求

《經濟通通訊社２０日專訊》美國國會準備免除波音７３７ Ｍａｘ型號的新駕駛艙要求，

該要求原本將於下周生效。免除要求後，波音可以避免花費大量成本去重新設計。

知情人士透露，立法者預計將把這有爭議的條款納入綜合法案中。根據該條款，波音不必增

加更現代的駕駛艙警報系統。

法案預計最快將於下周一（２６日）發布，而兩黨立法可能會在幾天內通過。（ｒｃ）

