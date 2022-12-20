【外圍經濟】地產危機迫近，越南需要在為時已晚前採取行動

《經濟通通訊社２０日專訊》分析師指出，越南現在是時候解決不斷惡化的地產行業信貸危
機。
越南債券協會追踪的約４６億美元地產開發商票據將於明年到期，如果沒有政府的支持，這
些公司將難以履行這些票據。在一場反腐敗運動嚇怕了投資者，以及當局凍結了整個行業的新債
券發行之後，資金幾乎枯竭。
迫在眉睫的到期日可能引發違約浪潮，除了影響地產業，甚至會影響銀行業和經濟的各方面
。各界呼籲越南政府在為時已晚之前採取行動。（ｒｃ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話20/12/2022
《午市前瞻》成交淡靜不如等過年 民營房企常配股博反彈有風險
|財經熱話20/12/2022
【投資心態】吉利跌穿呢個位要止蝕？
|財經熱話20/12/2022
【回顧展望—缺電限價】八月供電緊張，電力股明年能否擺脫頹勢？
|財經熱話20/12/2022
【回顧展望－疫苗逆強】內地防疫逐步放寬，新冠概念翻炒點部署？
|大行報告20/12/2022
【大行炒D乜】大摩仍然睇淡港交所 目標價維持$220
|開市Good Morning20/12/2022
黃師傅：調整市下擴容對港交所刺激作用微 315元以下始買入
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰