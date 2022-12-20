【外圍經濟】地產危機迫近，越南需要在為時已晚前採取行動

《經濟通通訊社２０日專訊》分析師指出，越南現在是時候解決不斷惡化的地產行業信貸危

機。

越南債券協會追踪的約４６億美元地產開發商票據將於明年到期，如果沒有政府的支持，這

些公司將難以履行這些票據。在一場反腐敗運動嚇怕了投資者，以及當局凍結了整個行業的新債

券發行之後，資金幾乎枯竭。

迫在眉睫的到期日可能引發違約浪潮，除了影響地產業，甚至會影響銀行業和經濟的各方面

。各界呼籲越南政府在為時已晚之前採取行動。（ｒｃ）

