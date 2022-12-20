【外圍經濟】加納暫停償付歐洲債券及商業定期貸款等外債

《經濟通通訊社２０日專訊》加納財政部在電郵聲明中表示，加納宣布暫停償付若干種類的
外債，包括歐洲債券、商業定期貸款及多數雙邊債務。
此次暫停是臨時緊急措施，以待日後與相關債權人達成協議。財政部表示，採取緊急措施是
要防止加納經濟、金融和社會形勢進一步惡化。（ｒｃ）
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