《經濟通通訊社２０日專訊》信義玻璃（００８６８）公布，預期截至今年１２月３１日止
年度純利減少５５％至６５％，至介乎４０﹒４億至５２億元範圍。
該集團指，純利減少主因由於中國建築市場的浮法玻璃產品需求減少，該集團的浮法玻璃產
品平均售價於２０２２年財政年度內接連下降，以及原材料及能源成本於２０２２年財政年度內
上升。
該集團預期於明年３月初前公布業績。（ｗｈ）
20/12/2022 07:53
【企業盈警】信義玻璃（００８６８）料全年純利跌最多６５％
《經濟通通訊社２０日專訊》信義玻璃（００８６８）公布，預期截至今年１２月３１日止
年度純利減少５５％至６５％，至介乎４０﹒４億至５２億元範圍。
該集團指，純利減少主因由於中國建築市場的浮法玻璃產品需求減少，該集團的浮法玻璃產
品平均售價於２０２２年財政年度內接連下降，以及原材料及能源成本於２０２２年財政年度內
上升。
該集團預期於明年３月初前公布業績。（ｗｈ）
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