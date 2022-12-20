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20/12/2022 07:53

【企業盈警】信義玻璃（００８６８）料全年純利跌最多６５％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》信義玻璃（００８６８）公布，預期截至今年１２月３１日止
年度純利減少５５％至６５％，至介乎４０﹒４億至５２億元範圍。
　　該集團指，純利減少主因由於中國建築市場的浮法玻璃產品需求減少，該集團的浮法玻璃產
品平均售價於２０２２年財政年度內接連下降，以及原材料及能源成本於２０２２年財政年度內
上升。
　　該集團預期於明年３月初前公布業績。（ｗｈ）

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