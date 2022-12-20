【企業盈警】信義玻璃（００８６８）料全年純利跌最多６５％

《經濟通通訊社２０日專訊》信義玻璃（００８６８）公布，預期截至今年１２月３１日止

年度純利減少５５％至６５％，至介乎４０﹒４億至５２億元範圍。

該集團指，純利減少主因由於中國建築市場的浮法玻璃產品需求減少，該集團的浮法玻璃產

品平均售價於２０２２年財政年度內接連下降，以及原材料及能源成本於２０２２年財政年度內

上升。

該集團預期於明年３月初前公布業績。（ｗｈ）

