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即市新聞

20/12/2022 07:53

特殊目的收購公司ＴＳ（０７８５５）招股籌１０億元，擬周五掛牌

　　《經濟通通訊社２０日專訊》特殊目的收購公司Ｔｅｃｈ　Ｓｔａｒ　
Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（０７８５５）（股份簡稱
：ＴＥＣＨＳＴＡＲＡＣＱ－Ｚ）公布，將向專業投資者發售１﹒００１億股Ａ類股份，每股Ａ
類股份發行價１０元，集資１０﹒０１億元，以及發行５００５萬份上市權證（０４８５５），
而每兩股Ａ類股份獲發一份上市權證，預計Ａ類股份及上市權證將於本月２３日（周五）上午９
時正在聯交所主板開始買賣。
　　該公司指，Ａ類股份每手買賣單位為１１萬股，初始價值為每手１１萬元，上市權證每手買
賣單位為５﹒５萬份。Ａ類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的８０﹒０２％。
　　該公司指，擬專注於識別中國「新經濟」領域的高增長特殊目的收購公司併購目標，包括但
不限於與國家經濟趨勢及產業政策一致的創新技術、先進製造、醫療保健、生命科學、文娛、消
費及電子商務、綠色能源及氣候行動行業，目前尚未選定任何潛在的特殊目的收購公司併購目標
。至於發起人為信銀資本、清科集團、清科資本、倪正東、李竹及劉偉傑，分別持有Ｂ類股份的
３５％、１５％、１５％、１０％、２０％及５％。至於每份上市權證持有人可以有條件按每份
行使價１１﹒５元行使換取１股Ａ股。（ｗｈ）

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