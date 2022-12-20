特殊目的收購公司ＴＳ（０７８５５）招股籌１０億元，擬周五掛牌

《經濟通通訊社２０日專訊》特殊目的收購公司Ｔｅｃｈ Ｓｔａｒ

Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（０７８５５）（股份簡稱

：ＴＥＣＨＳＴＡＲＡＣＱ－Ｚ）公布，將向專業投資者發售１﹒００１億股Ａ類股份，每股Ａ

類股份發行價１０元，集資１０﹒０１億元，以及發行５００５萬份上市權證（０４８５５），

而每兩股Ａ類股份獲發一份上市權證，預計Ａ類股份及上市權證將於本月２３日（周五）上午９

時正在聯交所主板開始買賣。

該公司指，Ａ類股份每手買賣單位為１１萬股，初始價值為每手１１萬元，上市權證每手買

賣單位為５﹒５萬份。Ａ類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的８０﹒０２％。

該公司指，擬專注於識別中國「新經濟」領域的高增長特殊目的收購公司併購目標，包括但

不限於與國家經濟趨勢及產業政策一致的創新技術、先進製造、醫療保健、生命科學、文娛、消

費及電子商務、綠色能源及氣候行動行業，目前尚未選定任何潛在的特殊目的收購公司併購目標

。至於發起人為信銀資本、清科集團、清科資本、倪正東、李竹及劉偉傑，分別持有Ｂ類股份的

３５％、１５％、１５％、１０％、２０％及５％。至於每份上市權證持有人可以有條件按每份

行使價１１﹒５元行使換取１股Ａ股。（ｗｈ）

