《日入而息》周四起撤宴會人數限制，明日大嶼工程造價５８００億

《今天重點》
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李家超稱明日起赴京述職，將反映市民冀與內地通關；香港區旗不正確涉外交事務；釋法要依照
內地法律法規，期待中央作決定；期望Ｇｏｏｇｌｅ找方法確保傳達正確訊息
周四起撤銷宴會人數上限，入酒吧及本地遊等毋須快測；醫衞局表示疫情進入平台期，有空間放
寬社交距離措施；醫衞局表示有空間審視學生快測安排，大廈強檢正趨減少
政府表示交椅洲人工島造價升至５８００億，擬建港島西至洪水橋鐵路；屯門過海鐵路綫起點改
為洪水橋，田北辰指忽略屯門居民需要將反對
政府取消農曆新年煙花匯演，籌辦需時未能舉行
港交所（００３８８）開設紐約辦事處，繼續推進在歐洲開設辦事處計劃
香港航空債務重組方案獲高院批准，新投資者已注資３０億元
存保會調查今年港人每月平均儲蓄金額升至７７００元；存保計劃正進行檢討，明年第二季將展
開公眾諮詢
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《即日市況》
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恒指全日低收２５８點報１９０９４，東方海外升４％由頭帶到尾
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《深滬股市》
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滬綜指收跌１﹒０７％四連跌，成交兩個月低
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《美元匯價》
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日本央行似檢討政策，日圓一度急升
歐元最新報１﹒０６２８╱３２，日圓最新報１３２﹒４７╱５２
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《公司資訊》
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皇冠環球（００７２７）附屬擬收購內地健康事業公司
澳能建設（０１１８３）獲年度中小市值成長價值獎
中達集團控股（００１３９）下午１時正起於聯交所恢復買賣
匯豐首推靈活分期付款計劃購買Ａｐｐｌｅ Ｗａｔｃｈ
港交所（００３８８）截至１１月底新股集資額達８７８億元
友邦保險人壽逾５０億人幣奪上海外灘商業綜合項目
聯通（００７６２）１１月５Ｇ套餐用戶淨增４４５萬
美團（０３６９０）外賣將在滬投入逾兩千萬，吸引鼓勵騎手跑單
中移動（００９４１）１１月５Ｇ套餐按月淨增逾２３８８萬戶
天德地產（００２６６）指鍾琼林調任為董事會主席
科軒動力（００４７６）授出共３﹒７４億份購股權
腦洞科技（０２２０３）斥２０９０萬元購入７﹒６１萬股新東方
港交所（００３８８）開設紐約辦事處，繼續推進在歐洲開設辦事
處計劃
商湯（０００２０）夥中原地產拓沉浸式睇樓元宇宙應用
騰訊（００７００）今回購１１３萬股，涉資３﹒５２億元
其士國際（０００２５）與９間銀行簽訂４１﹒５億元定期貸款
英皇文化產業（００４９１）附屬就長沙市新戲院訂立租賃協議
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《國企紅籌》
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中金公司（０３９０８）中金英國獲批加入盧森堡證券交易所
中國聯通與騰訊等四家戰略投資者達成合作，開辟數字經濟新路徑
中電信（００７２８）１１月移動用戶淨增６０萬，５Ｇ用戶增６
０２萬
方正控股（００４１８）表示平保、新方正等已成為公司間接控股
股東
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《神州民企》
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《中國要聞》
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澳門私家車今日起可申請「澳車北上」，明年入境廣東
國務院同意廣州等６城巿開展服務業擴大開放綜合試點
上海電氣和三菱電機謀求多產業更大合作
海關總署表示邊境陸路口岸有序復開，保障口岸通關順暢
銀保監表示發揮金融逆周期調節作用，支持經濟恢復
市監總局表示續優化營商環境，提升平台監管常態化水平
１２月一年及五年期以上ＬＰＲ均維持不變，符合預期
構建數據基礎制度更好發揮數據要素作用的意見印發
上海漕河涇高科技園引入中國人壽３０億元戰略投資
鄭州市長稱已籌保交樓資金１３０億，復工９５％以上
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《寶島快訊》
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台股收跌１﹒８２％，報１４１７０﹒０３點
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《俄烏開戰》
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歐盟成員國同意將天然氣價格上限定在１８０歐元
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《國際要聞》
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澳洲工黨政府任命知華派前總理陸克文為駐美大使
英倫銀行展示查理斯三世新鈔，２０２４年中開始流通
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《互聯互通》
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上交所表示滬股通納入更廣泛標的，增強Ａ股市場影響力
李家超稱滬深港通擴容，提升香港連接國內外橋樑角色
深交所表示深股通標的市值門檻由６０億降至５０億人幣
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《外圍經濟》
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加納暫停償付歐洲債券及商業定期貸款等外債
地產危機迫近，越南需要在為時已晚前採取行動
日本央行意外上調長期利率，日圓兌美元強勢反彈２％
歐洲央行副行長表示將繼續加息０﹒５厘
澳洲央行公布本月會議紀要，曾考慮暫停緊縮周期
美國國會準備免除波音７３７ Ｍａｘ的新駕駛艙要求
通脹出現見頂跡象，２０２３年將是債券年
全球經濟低迷，南韓明年恐遭受歷來最嚴重就業寒潮
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《大國博弈》
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美眾議院中國委員會擬審視美在華投資
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《香港政情》
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李家超稱明日起赴京述職，將反映市民冀與內地通關
李家超期望Ｇｏｏｇｌｅ找方法確保傳達正確訊息
李家超稱釋法要依照內地法律法規，期待中央作決定
李家超稱香港區旗不正確涉外交事務
李家超明日赴京述職，特首辦主任等官員隨行
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《其他消息》
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亞洲金融論壇將於下月舉行，杜嘉祺韋浩思等出席
兩地仲裁程序相互協助保全安排新一輪申請今日展開
嘉華主席呂志和向上海交大捐贈，支持張江科學園建設發展
屯門過海鐵路綫起點改為洪水橋，田北辰指忽略屯門居民需要將反對
政府表示交椅洲人工島造價升至５８００億，擬建港島西至洪水橋鐵路
政府取消農曆新年煙花匯演，籌辦需時未能舉行
李夏茵稱共同治理計劃料最快明年首季公布細節
港珠澳大橋「港車北上」不設配額，爭取明年首季公布安排
澳門行政長官賀一誠明赴京述職，滙報政府工作及明年施政重點
聯合航空往關島客機引擎懷疑故障冒火，需急降香港機場
賀一誠稱明年澳門曙光漸露，最艱難日子正在過去
深股通額度全日用１０億元；滬股通額度全日用２７﹒５億元，外資流入１１﹒５億元
市建局延長租金寬減至明年３月，１３００租戶受惠
存保會調查今年港人每月平均儲蓄金額升至７７００元；存保計劃正進行檢討，明年第二季將展
開公眾諮詢
香港航空債務重組方案獲高院批准，新投資者已注資３０億元
畢馬威表示ＱＦＩ相較ＥＴＦ通令機構投資者存在額外印花稅影響
報告指餐飲食品類場景移動支付滲透率達近９７％
世行料今年中國ＧＤＰ增２﹒７％經濟前景有重大風險
珠海學院改名為「香港珠海學院」，免持分者對位置定位感困惑
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《新冠肺炎》
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全國昨本土確診急增至２６５６宗，北京再有５宗死亡
勞福局新聞秘書及常任秘書劉焱確診，孫玉菡快測陰性
北京市要求藥店大包裝退燒藥嚴格要求按需拆零銷售
北京指返崗復工無需核酸和抗原檢測
國家藥監局表示加強新冠藥物應急審評審批
國家藥監局表示退熱等四類藥品１９４種，原料藥產能足
廣州大批騎手新冠陽性，外賣平台隔日送或無法下單
復星醫藥（０２１９６）復必泰在港獲正式註冊，內地居民可於香港接種
感冒退燒藥被搶購，上海：發熱診療藥品向社區傾斜
美國國務院關注疫情給中國造成的損失，冀可有所控制
中疾控表示國外優勢毒株的傳播力增加，但致病力沒增加
周四起撤銷宴會人數上限，入酒吧及本地遊等毋須快測
衞生防護中心表示感染個案維持高水平但疫情趨穩定
醫衞局表示疫情進入平台期，有空間放寬社交距離措施；醫衞局表示有空間審視學生快測安排，
大廈強檢正趨減少
美國冀中國妥善處理疫情，外交部表示願同國際合作應對
中疾控表示感染新冠時間和接種疫苗要間隔６個月以上
廣州動員退休醫護，上海地鐵客運量減
北京大學專家料春運以後還有一輪新的疫情
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（ｚｚ）
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