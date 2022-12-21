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21/12/2022 07:50

《國金頭條》美股止跌唯特斯拉仍挫逾８％，日本央行變陣美元受壓

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在能源股推動下，美股結束連續４個交易日的跌勢，於周二
（２０日）尾盤小幅走高，但特斯拉表現未見起色，仍然重挫逾８％　。
　　道指上漲９２﹒２０點，或０﹒２８％，收３２８４９﹒７４點。標普漲３﹒９６點，或
０﹒１％，收３８２１﹒６２點。納指漲１﹒０８點，或０﹒０１％，收１０５４７﹒１１點。
受上海車廠產能放緩，且馬斯克捲入推特財務漩渦影響，特斯拉股價持續受壓，重挫８﹒０５％

　　日本央行公布議息決策，意外將１０年期公債孳息率目標區間由０﹒２５％，提升至
０﹒５％，引發全球金融市場波動。日圓飆高，美元受壓，美匯指數跌０﹒７％，最新報
１０３﹒９７。美元兌日圓跌逾３％，最新報１３１﹒８８。
　
＊趁美元疲弱油金期貨價格走高＊
　
　　美元疲弱促成金價和期油走高，紐約期金重上１８００美元大關，盤中一度觸及半年高位，
報每盎司１８３２﹒４０美元，尾盤報１８２５﹒４０美元，仍為一周高位。紐約期油漲
１﹒２％，收每桶７６﹒０９美元。布蘭特期油漲０﹒２％，收每桶７９﹒９９美元。（ｊｆ）
　

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