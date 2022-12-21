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即市新聞

21/12/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》指數期貨淡友大戶對後市跌幅有保留

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
向好和偏好。上周五（１６日）美股走勢繼續向淡，本周一（１９日）港股開市時依然未有反應
。指數期貨逆勢高開，但現貨市場於走勢上呈現背馳，皆多部分大型科技股被積極沽售。市況進
入早市中段，筆者便告知各ｐａｔｒｏｎｓ，五大指數已經見了早市高位的機會達七成；換言之
，即市淡友已經迅速重奪市場控制權。對投機者而言，準確判斷市場控制權易手的時間甚為重要

　　其後港股轉升為跌，走勢逐步向淡，顯示大市反覆向淡，跌至更低水平的威脅仍在。自本月
９日起，港股開始於高位進行整固；相信期間不少好友已經成功趁高平掉舊倉套利。可喜者，為
當時並非因指數期貨於表現上跟不上相關指數而呈現背馳，代表指數期貨淡友大戶並不預期後市
的跌幅不會很大。本欄依然認為，港股短期再跌的機會仍大，惟跌幅有限，中期則可反覆再升。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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