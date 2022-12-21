《缸邊隨筆－石鏡泉》我和盧寵茂有個約會

《缸邊隨筆》盧寵茂前日發布港醫療史上的一個重大利民，特別是利老人的醫療改革，就是

要為市民做好基礎醫療，重點是早知病、早醫病、長啲命，但我在爆新冠前，與盧寵茂醫生還有

個更徹底的檢、醫約會。



基於《黃帝內經》話要治病於未病，故於數年前，筆者約了盧寵茂醫生（他當時是深圳港大

醫院院長）和華大基因飯敘，談的是可否由華大基因替築福農場義工作基因檢查，查下有甚麼遺

傳病及去深圳港大醫院做全身體檢，如有病或可能有病，就由深圳港大醫院跟進醫療。當時仲細

緻到講包架Ｖａｎ，一批人集體過關，集體做基因檢測，集體體檢，再個別定出跟進的醫療方案

。



筆者不是只想益築福農場的義工，而是找他們做白老鼠，看這個治病於未病的流程是否ＯＫ

，如ＯＫ，就可以安排定期Ｖａｎ班次，有興趣、有需要的港人可以依樣葫蘆去做檢測，以求治

病於未病。



為甚麼要去深圳做基因測試和體檢？平囉，但就高質。有錢的，可以在港做，做基因檢測九

成會送去美國做，這就方便了美國佬收集中國人的基因。



你看今時中美關係，就知他日你的基因數據，是可以被美國政府拿來做生化武器攻擊中國人

，但你拿去華大基因做，就可免了這個顧慮。



以前媒人撮合姻緣是要查三代，其實是要查其三代人的病歷，這亦是查遺傳病。遺傳病可以

隔代，以至隔幾代，單知阿爸阿爺太爺有乜病仍可能不足，檢測基因就最全面。當知道遺傳基因

是可以有老人癡呆時，就不用等到呆咗才去醫，那時醫都可能嘥藥費，早醫可以唔使呆，遲醫必

定呆，這就是治病於未病的要旨，在未來２０年，老人癡呆應是老年化社會的普遍老人病，家有

一呆老，全家都困苦，並不是你將個呆老送去老人院就可解決。



＊立法會首次有中醫聲音＊



治老人病，治病於未病，我信中醫，因為甚麼的八珍湯（婦女經後調理）、十全大補湯（八

珍湯加多兩味，男人也合，只是高血壓者不太合）、山渣飲（去脂減肥美容）、烏雞北芪湯（冬

天保暖佳品）、紅棗小米粥（補氣血）等等等等，都是養生、食療，老外沒有，獨中國幾千年來

的醫食同源有，香港人均壽命長過日本，是我們這些養生方多所致？



新選出的立法會議員陳永光是香港註冊中醫學會會長，這是第一次有中醫聲音，可在立法會

發聲，希望今日之後，港中醫可以少受歧視，為市民好好服務。



中國開放控疫，筆者就指出，之後抗疫責任由個人承擔，於是就見到搶藥，這是很必然的，

網上廣傳金庸人物，楊過、楊康、王重陽、久陰真驚……但真正有啟示性的是個男女關係。



刁蠻女：我說要自由，你怎麼給了我自由，就不給我安全。



刁蠻女：我要你不要管我，你怎麼不管我了，就累我要自己管自己？



刁蠻女要Ｗｅｔ，那能不濕頭？抗疫是不能自顧自的，是要集體有共同承擔作一定犧牲才能

有成效。如今不能不自顧自了，只好自己做好應戰準備。



（１）藥物、檢測劑，足夠十天用的；



（２）儲上十天的糧，以備一旦中招隔離用。



要儲甚麼藥，自己定，但必要講講「連花清瘟」這藥，有人謂此藥傷肝，但藥廠於１２月

１８日發了個官方聲明。



現在解封了！但千萬別忘了老祖宗留下的幾句話：瘟疫始於大雪，發於冬至，生於小寒，長

於大寒，盛於立春，弱於雨水，衰於驚蟄，完於春分，滅於清明。千百年來，皆如此。所以，解

封了，冬至快到了，我們要更加注重個人防護，熬過後面幾個節氣！做好個人防護！要自由，如

今有了；不要管，如今也不管了，但也應要戴口罩，少出行，少聚集，勤洗手，多通風！祝你健

康平安！萬事如意！《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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