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21/12/2022 09:05

《專家之言－何志銘》復常氣氛濃中央以穩為重，惟港股走勢麻麻

　　《專家之言》內地公布多項防疫政策微調，復常氣氛令投資者有一定的憧憬，大家焦點放在
中央經濟工作會議，阿爺以「穩」為重，保持經濟平穩運行至關重要，著力穩增長、穩就業、穩
物價，保持經濟運行在合理區間。至於內房方面，有效防範化解重大經濟金融風險下，確保房地
產市場平穩發展，做好保交樓、保民生、保穩定各項工作，改善內房等資產負債狀況。
　
＊鮑威爾再放鷹美股波動，恒指２０天線不容有失＊
　
　　外圍方面，美議息後，聯儲局主席鮑威爾再放「鷹」，一方面暗示還將進一步加息，並明言
市場不應對明年減息有過分憧憬，美三大指數明顯波動。回至港股方面，按日線圖而言，昨
（２０日）恒指以陰燭下跌，亦呈圓頂形態，走勢麻麻，恒指目前２０天線（即約１８８６６點
）不容有失，若失守的話，將會跌至百天線（約１８２３７點）才可望有初步支持。《獨立股評
人　何志銘》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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