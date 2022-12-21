《盤後部署》大市總成交額縮減至不足７００億，申洲勢試９５元

《經濟通通訊社２１日專訊》２０２２年倒數第六個交易日，假期氣氛濃厚令大市成交愈見

冷清，繼昨日千億不保後，今日全日大市總成交大跌至不足７００億元。

全日大市僅有個別板塊炒作，其中教育股翻炒轉營直播帶貨因素，新東方在綫

（０１７９７）旗下「東方甄選自營產品」抖音帳號粉絲數量突破１００萬，成為東方甄選旗下

第四個百萬級粉絲帳號，刺激股價成功突破５０元，再創上市新高５０﹒６５元。其餘教育股一

同炒起；中教控股（００８３９）升４％，收報１０﹒１４元；思考樂教育（０１７６９）升

１０﹒４７％，收報１﹒９元；光正教育（０６０６８）升１２﹒７９％，收報０﹒４８５元；

希望教育（０１７６５）先升後跌１﹒２５％，收報０﹒７９元。



＊熱炒新冠概念股表現反覆＊



另外，醫藥股繼續有炒作，個別熱炒醫藥股昨日下跌後今日回升；新華製藥（００７１９）

升５﹒４１％，收報１２﹒８６元；騰盛博藥－Ｂ（０２１３７）升９﹒１５％，收報８﹒３５

元；康希諾（０６１８５）升１﹒２７％，收報７２元；康方生物（０９９２６）升２﹒３７％

，收報４１﹒１元。相反昨日逆板造好股份今日大幅回吐；三葉草生物－Ｂ（０２１９７）跌

９﹒７８％，收報２﹒８６元；歌禮製藥－Ｂ（０１６７２）跌１０﹒３６％，收報４﹒７６元

。

恒指全日悶收１９１６０，升６５點或０﹒３４％，主板成交６９２﹒８６億元。國企指數

報６５００，升２７點或升０﹒４３％。恒生科技指數報４０２４，升２８點或升０﹒７１％。



＊「０＋３」若落實有利體品股＊



節日臨近，大市氣氣氛淡靜，即使今日下午有媒體報道，內地有可能於明年１月３日起放寬

入境隔離檢疫措施至「０＋３」，港股依然零動靜。然而內地全面放寬勢在必行，實施「０＋３

」也空穴來風未必無因。

假如實施「０＋３」，將有利整體內地零售業；成交淡靜下，資金輪流炒作不同板塊，近期

體品板塊表現較為落後，若「０＋３」落實將有利體品股追落後。今日申洲（０２３１３）在悶

市下收升超過６％，為最佳表現藍籌。走勢上，昨日觸及２０天線後反彈，成交額亦增加，進取

投資者可以考慮追入，較謹慎可待回落２０天線約７５至７６元才部署，上望挑戰９５元。

（ｈｃ）

