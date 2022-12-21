《經濟通通訊社２１日專訊》美國加州北部地區周二（２０日）凌晨２時３４分，發生黎克
特制６﹒４級地震，造成至少２人死亡，１１人受傷。這是當地自２０１９年以來，首次有地震
造成人員死亡。當地還有近８萬戶民居和企業斷電，１座橋樑和４條道路因出現裂痕而要封閉。
（ｊｆ）
21/12/2022 08:45
【國際要聞】北加州６﹒４級強震至少２死，近８萬民居商舖斷電
《經濟通通訊社２１日專訊》美國加州北部地區周二（２０日）凌晨２時３４分，發生黎克
特制６﹒４級地震，造成至少２人死亡，１１人受傷。這是當地自２０１９年以來，首次有地震
造成人員死亡。當地還有近８萬戶民居和企業斷電，１座橋樑和４條道路因出現裂痕而要封閉。
（ｊｆ）
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