【國際要聞】北加州６﹒４級強震至少２死，近８萬民居商舖斷電

《經濟通通訊社２１日專訊》美國加州北部地區周二（２０日）凌晨２時３４分，發生黎克

特制６﹒４級地震，造成至少２人死亡，１１人受傷。這是當地自２０１９年以來，首次有地震

造成人員死亡。當地還有近８萬戶民居和企業斷電，１座橋樑和４條道路因出現裂痕而要封閉。

（ｊｆ）

