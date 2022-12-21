  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/12/2022 08:45

【國際要聞】北加州６﹒４級強震至少２死，近８萬民居商舖斷電

　　《經濟通通訊社２１日專訊》美國加州北部地區周二（２０日）凌晨２時３４分，發生黎克
特制６﹒４級地震，造成至少２人死亡，１１人受傷。這是當地自２０１９年以來，首次有地震
造成人員死亡。當地還有近８萬戶民居和企業斷電，１座橋樑和４條道路因出現裂痕而要封閉。
（ｊｆ）

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話21/12/2022
【虛幣世界】Auros Global因FTX問題遭清盤，公司計劃重組
人氣文章香港要聞20/12/2022
【新冠肺炎】周四起撤銷宴會人數上限　入酒吧及本地遊等毋須快測
人氣文章中國故事20/12/2022
《神州經脈》LPR持平符預期　滬綜指連跌四日　交投縮至兩月低
人氣文章財經熱話20/12/2022
滬深港通將擴容港交所反下挫　跌至咩位可吸納？
人氣文章專訪20/12/2022
【專訪】陶冬：人民幣結算石油只是時間問題（有片）
人氣文章香港政情20/12/2022
【香港政情】李家超：明日起赴京述職　將反映市民冀與內地通關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金