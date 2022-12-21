《政經范局－范強》在米蘭火車上錯過的球賽

《政經范局》星期日深夜蹓犬回家，兒子與一眾同學正在看世界盃決賽，告訴我阿根廷已入

兩球。我聽罷頓覺賽果已無懸念，於是回房瞓覺。次日上午，所有知我當晚大覺瞓的人，都猶如

遇上外星人般瞪著我……



很多年前，在巴塞隆拿前往米蘭的長途臥舖火車上，我錯失過另外一場球賽。當晚同房有一

位美國青年，在紐約百老匯做舞台設計，專程來意大利採風。兩人坐在窗邊交談，他問我最喜歡

哪部美國電影？我脫口而出《星球大戰》，他似乎有點失望，畢竟在前往意大利的路上，我們至

少也應該談論《教父》吧？



他於是問我為甚麼？我說因為它是太空時代的牛仔片，白兵代表蘋果，反抗軍代表微軟，難

道這不是美國大眾文化最為精粹的寓言嗎？對方聽罷連連點頭，笑說有道理。不過就在誇誇其談

之際，我感到周遭有種異樣的氣氛，似乎除了美國青年和我有兩句之外，其他人都在保持距離，

冷眼旁觀……



＊ｌｏｓｔ ｉｎ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ＊



大概因為只有我和美國青年是遊客吧？又或者是我個人的問題？第二天上午就快到米蘭，仍

舊只有我和美國青年坐在窗邊交談，話題轉為沉重的九一一恐襲。此時突然有一名頂著大肚腩的

中年意男向我們搭訕；他一臉嚴肅，指手劃腳，很努力地用英文向我們指出，意大利人給了韓國

太多好處，買了太多韓國汽車，此風不可再長！



韓國？汽車？我聽罷直頭覺得自己ｌｏｓｔ ｉｎ ｔｒａｎｓｌａｔｉｏｎ；然後那位美

國青年，我突然記起他的名字似乎叫Ｊａｍｅｓ，居然又轉為用流利意文同對方談起來，只見中

年意男子緊繃的臉忽然鬆弛下來，向我拋出一長串本地話就閃身而去。再然後，在抵達米蘭前的

短暫時刻，車廂內忽然升起了暖意，因為我察覺，中年意男等人開始對我有笑容了。



到了米蘭，我向前來接站的朋友講起車上的怪事，朋友禁不住哈哈笑道：「你不知道？我們

剛輸給了韓國隊！」噢，我明白了，Ｊａｍｅｓ肯定是告知那位意男，我不是韓國人，跟韓國車

沒有半點關係。於是在意大利輸波而風高浪急的那兩天，我但凡遇上任何當地人，街市老闆、餐

廳侍應，都不忘半開玩笑以一句「我不是韓國人」作為開場白，常會引發一陣轟笑。



但仍舊是見了鬼般，一連兩天清晨，我去街市飲早啡時，被大理石拱門上的和平鴿空襲，而

且鴿屎每次都精準擊中我膊頭。我不由得對朋友說：「這場波輸慘了，連鴿子都耿耿於懷。」



那一年的夏天我留連於東羅馬帝國用紅磚築起的宏偉廣場，和但丁的大理石墓園，一直與世

界盃離得遠遠的，不過在波洛尼亞機場候機時，居然看到了決賽直播。候機廳內的乘客猶如像在

前往米蘭火車上盯著我的眼神一般，冷眼看著巴西與德國隊的交鋒。沒有了意大利的賽事，顯然

已經挑不動他們的神經。



＊如果政治也是一場球賽＊



在意大利體驗輸波的經歷至少是讓我個人認為，相對於日本球迷執抬垃圾引發的各種話題，

其實歐陸的球迷們沒有那麼多的「高大尚」。在球場上，國與國的代表隊以一種守規則的競賽方

式一爭高下；在觀眾席、電視機前的公眾，則面對個人情緒與現實的交鋒。



現實既包括比賽的結果，也包括對社會狀況的感受。當個人情緒上升為群體情緒時，就連政

治領袖也要買怕。所以俄烏戰爭打得多慘烈，冬季能源有多短缺，法國總統馬克龍仍要親赴卡塔

爾的決賽競技場。在賽事高潮之時，他脫掉身上西裝七情上面，你稍微懵懂些都會誤以為他，才

是法國隊的總指揮。



確實，如果法國隊勝利了，千千萬萬巴黎人會擠上香榭麗舍大道開懷慶祝，通脹？寒冬？失

業？不要緊，馬克龍，我們統統原諒你，啊！至少原諒你到新年假期結束後，那時冬天都過了一

小半了。但若輸了，巴黎人，當然還有尼斯人、波爾多人同樣會湧上街頭，通脹！寒冬！失業！

還輸波！你馬克龍還有甚麼資格當總統？



一場球賽能決定馬克龍的輸贏，你聽他輸波後在球員更衣室裹喊出的口號：「為法國隊在本

屆世界盃上的表現和戰鬥精神喝彩！」「你們踢出了偉大的足球，……比我這總統做得更多！」

「共和國萬歲！法蘭西萬歲！」



所以，當政治以一種足球賽的方式進行，場內外的情緒就會得到昇華，例如總統會認為，足

球隊員會比他的貢獻更多。而我同意馬克龍的話，對於歐洲人來說，足球就是關於「戰鬥」，而

不是「執垃圾」。戰鬥精神有賴於酒精的提振，所以卡塔爾禁酒條例引起的不滿可想而知：球場

外的大街小巷，怎少得了啤酒與失禁尿液溝出來的歡樂氣息？



＊馬賽港的足球流氓＊



提到酒精，有趣的是我還偏偏參與過１９９８年法國世界盃採訪。當年環繞法國的每一個賽

場，巴黎、馬賽，圖盧茲，波爾多等等，我都去過。印象最深的是賽前在馬賽港採訪當地食肆，

有位酒吧老闆歡天喜地迎我入內參觀。他伸手展示著店面說：「全新的裝修，花了我們一百萬法

朗，就等著球賽開鑼！」



採訪完回酒店寫稿，稍事休息後打開電視。新聞報道說，英國足球流氓傍晚在馬賽港大肆破

壞，打砸酒吧店舖。但見畫面中一名醉醺醺的青年舉起鐵椅，正在砸我採訪過的那家酒吧的玻璃

窗……



那一年世界盃之前，歐盟在威爾斯加迪夫舉行峰會，宣布歐洲央行成立，並正式確定歐元的

最後準備時間表。我去了會場，雖然南斯拉夫爆發戰爭，但現場洋溢著歐洲大一統的樂觀氣氛。

在馬賽想起那位被英國流氓砸了店的法國酒吧老闆，我卻對歐洲融合的前景產生了些少懷疑。《

經濟通通訊社評論員 范強》

