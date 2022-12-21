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21/12/2022 17:55

《台股攻略－黃振宇》台股今日止跌回升，險守萬四點關口

　　《台股攻略》美股止跌回升，台股今日（２１日）同步反彈，航運股回勇，多隻鋼鐵股漲停
，加權指數最多升１２２點，部分電子權值股亦回穩，指數最終收１４２３４點，升６４點。
　　航運股領漲，貨運三雄的萬海收７９﹒８元（新台幣．下同），升４％，長榮收１６４元，
升３﹒５％；陽明收６５﹒７元，升２﹒８％；中航升超過７％，志信、台船、台航、四維航、
長榮及中櫃均升１﹒６％至４﹒８％。航空雙雄的長榮航升２﹒２％，華航升３﹒３％。中鋼董
事長翁朝棟看好鋼市復甦，鋼鐵股走強，威致、佳大、海光、新鋼、中鴻及燁興紛紛漲停，推升
鋼鐵指數升超過３％。電子權值股方面，台積電收４５９元，升０﹒３％；鴻海雖然進駐特斯拉
（ＴＥＳＬＡ）供應鏈，但股價無起跌，收１００元；大立光則高開低收，最高升至２２１５元
，隨後走勢偏軟，失守２２００元關口，收２１８５元，跌１﹒１％。電子股的ＩＣ設計板塊暢
旺，世紀及類比科均升超過８％，通泰、迅杰、亞信、九暘及揚智均升２％至４％。面板雙虎的
友達跌１％，群創跌１﹒８％。金融股方面，旺旺保、統一證及新產均升超過１％，上海商銀、
台中銀、中信金、群益證、臺企銀及華南金均跌０﹒７％至１﹒７％。
　　隨著中國放寬封控措施，鐵礦砂需求回暖，鋼鐵股受惠市場需求，亦帶動航運股回升。惟接
近年底，市場投資偏向保守，另外本周美國將公布個人消費支出平減指數（ＰＣＥ）、消費者信
心指數，以及首次申請失業救濟金人數等經濟數據，預期將影響股市走勢，投資者宜留意三大法
人動向。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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