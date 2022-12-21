《窩輪豪情－梁業豪》期指的三個跌浪目標

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、金

融業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為

新東方（０９９０１）、百濟神州（０６１６０）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股

份，則宜首選協鑫科技（０３８００）、龍湖集團（００９６０）與百度（０９８８８）。

恒指期貨昨天（２０日）曾跌越日線圖下降通道底部，有勢下試自１０月３１日低位

１４６１５和上月２８日低位１６８２３引伸上來的上升軌支持。ＳＡＲ出現極點低位

１８９１７後，短期形勢已變得向淡。保歷加通道中軸支持不宜正式失守，否則，本年底前須提

防市況進一步向淡。假設自１６８２３起的短期升浪已於本月９日高位１９９９４結束，

０﹒３８２倍量度跌幅目標便屬於淡友反攻的首個目標。如欲看０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度跌

幅目標１８４０９╱１８０３４，今天（２１日）淡友必須發力再功，令對手知難而退。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

