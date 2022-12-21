  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/12/2022 10:02

《窩輪豪情－梁業豪》期指的三個跌浪目標

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、金
融業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為
新東方（０９９０１）、百濟神州（０６１６０）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
份，則宜首選協鑫科技（０３８００）、龍湖集團（００９６０）與百度（０９８８８）。
　　恒指期貨昨天（２０日）曾跌越日線圖下降通道底部，有勢下試自１０月３１日低位
１４６１５和上月２８日低位１６８２３引伸上來的上升軌支持。ＳＡＲ出現極點低位
１８９１７後，短期形勢已變得向淡。保歷加通道中軸支持不宜正式失守，否則，本年底前須提
防市況進一步向淡。假設自１６８２３起的短期升浪已於本月９日高位１９９９４結束，
０﹒３８２倍量度跌幅目標便屬於淡友反攻的首個目標。如欲看０﹒５倍╱０﹒６１８倍量度跌
幅目標１８４０９╱１８０３４，今天（２１日）淡友必須發力再功，令對手知難而退。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning21/12/2022
熊麗萍：日圓或重新成為避險貨幣　港股仍聚焦內地疫情消息
人氣文章財經熱話21/12/2022
【虛幣世界】Auros Global因FTX問題遭清盤，公司計劃重組
人氣文章香港要聞20/12/2022
【新冠肺炎】周四起撤銷宴會人數上限　入酒吧及本地遊等毋須快測
人氣文章中國故事20/12/2022
《神州經脈》LPR持平符預期　滬綜指連跌四日　交投縮至兩月低
人氣文章財經熱話20/12/2022
滬深港通將擴容港交所反下挫　跌至咩位可吸納？
人氣文章專訪20/12/2022
【專訪】陶冬：人民幣結算石油只是時間問題（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金