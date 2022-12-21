【虛幣世界】Ａｕｒｏｓ因ＦＴＸ問題遭清盤，公司計劃重組

《經濟通通訊社２１日專訊》外地傳媒消息指，加密貨幣公司Ａｕｒｏｓ Ｇｌｏｂａｌ遭

英屬維爾京群島法院申請臨時清盤，公司表示將進行資產重組。消息指，由於公司在ＦＴＸ上被

凍結２０００萬美元資產，引發公司流動性問題，但Ａｕｒｏｓ發言人表示，預計資產重組後公

司將恢復正常，管理層和董事對業務的長期前景仍然充滿信心。

早前日本央行意外轉「鷹」，消息令環球股市輕微上揚，加密貨幣亦輕微抽高，比特幣於過

去２４小時升１﹒５，並於１７０００美元之下，以太幣一同上揚，漲逾３％至１２００美元左

右。另外，Ｐｏｌｙｇｏｎ聯合創始人Ｓａｎｄｅｅｐ Ｎａｉｌｗａｌ推出加速器

Ｂｅａｃｏｎ後，ＭＡＴＩＣ價格最近上漲１﹒５％ 至７９美分。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１６８６８﹒６４元（美元．下同），跌０﹒１６％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１２１１﹒８３元，跌０﹒４２％；艾達幣報

０﹒２５８２元，跌０﹒１６％；瑞波幣報０﹒３４９０元，升０﹒２３。（ｕｌ）



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