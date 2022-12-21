【回顧展望－內房重建】內房置諸死地而後生，銷售能力成決勝關鍵

《經濟通通訊社戚朗軒２１日專訊》房地產行業為內地經濟的中流砥柱，內地政府發布三條

紅線標準規管後，整個房地產行業的多項陋弊如照妖鏡一樣湧現，恒大（０３３３３）債務危機

爆發牽連出內房的資金鏈問顯。２０２２年各項問題繼續發酵，但環球市況轉弱，內地政府為保

經濟，對解決房地產問顯取態明顯有變，內房股亦開始扭轉歷時近兩年的跌勢。



＊恒大商討重組，內房集體停牌＊



新年開始，恒大危機繼續主導市場情緒，１月底開始有報道指「國家隊」即將介入恒大重組

計劃，有傳其中一大舉措為將恒大「拆骨」，即強制出售同系恒大物業（０６６６６）以及恒大

汽車（００７０８），當時亦傳於３月會公布初步重組方案。同時，較大型房企開始併購個別出

售房企資產，恒大亦出售不少發展中項目套現償債，配合中央有意以「市場化」方式解決問題。

隨後於３月，恒大重組方案未有出現，但於３月１８日舉行了首次債權人會議，標誌恒大正

式開展商討重組，同系３股亦開始停牌，恒大汽車３月底短暫復牌兩日後，３股停牌至今。

內房債務問題嚴峻，賬目混亂加上疫情影響，為個別內房股作會計審計的核數師樓未能限期

前完成審計並刊發年度業績，會計師公會與聯交所商談延期不果後，未能如期３月底前公布業績

的內房股便於３月３１日起停牌，最終包括恒大系３股在內，有１５隻內房及物管相關股份需要

停牌，其餘包括世茂（００８１３）、佳兆業（０１６３８）、花樣年（０１７７７）、融創

（０１９１８）及奧園（０３８８３）等等，至今１５隻只有榮萬家（０２１４６）復牌。



＊村鎮銀行事件與停供爛尾樓揭資金鏈危機＊



上半年內房危機持續困擾股市，內地資金鏈斷裂危機帶來更嚴重影響。４月開始河南４間村

鎮銀行同時關閉用戶線前提款及轉賑功能。事件持續發酵，５月開始有未能提款用戶上街抗議要

求銀行歸還存款，事件更惡化成有上街用戶無端被發紅色健康碼被限制活動。事件持續擾攘，直

至７月開始，河南銀保監局和河南金融監管局介入處理，７月中起開始對不同存款規模用戶墊付

，至８月底才對最後的５０萬元存款以上用戶墊付完畢。

儘管河南村鎮銀行事件並非直接與房地產行業有關，但經濟環境的惡劣程度亦不容忽視。６

月３０日江西景德鎮一個恒大樓盤的業主發表「強制停貸告知書」，指樓盤６月起二度停工，交

付進度未如理想，將發起業主暫停供還按揭。隨後多地「爛尾樓」業主響應，紛紛發起斷供，消

息令港股內房股及內銀股集體下挫，隨後多間內銀集體緊急澄清指涉及斷供的物業按揭只佔非常

少數，惟內房板塊「一跌全跌」，整個７月內房股損傷慘重，按月藍籌股碧桂園（０２００７）

跌３７％，龍湖（００９６０）跌２６％。



＊三箭齊發全力保交樓＊



自爛尾樓業主發起斷供樓以來，房地產交付問題開始獲中央重視，此後房地產政策大多都圍

繞「保交樓」。中央於８月製出金融「三支箭藍圖」，計劃由不同方面紓緩房企資金鏈壓力，同

時射出「第一支箭」，即由銀行開展對房企加強信貸融資，數間民營房企獲選為「示範房企」作

試點，包括龍湖、旭輝（００８８４）、碧桂園、新城（０１０３０）等等。但受內地疫情封控

影響，大市氣氛悲觀，對內房股利好作用有限。

隨後９至１０月港股再受內地封控及外圍加息拖累，港股下跌期間，內房股被視為高風險資

產跌勢比其他板塊強勁，碧桂園於１１月１日更低見１元創下超過５年半新低。



＊金融１６條刺激全線飆升＊



二十大過後的１１月是內房股明確分水嶺，政策面漸趨寬鬆下，中央於１１月初射出「第二

支箭」，支持房企恢復並擴大發債融資。之後於１１月１４日，人民銀行及銀保監共同出台「金

融１６條」仔細列明各項支持房企發債措施，其中多次提及「保交樓」為融資的主要目的。伴隨

１１月１１日內地宣布放寬隔離檢疫至「５＋３」，多隻內房股股價兩日內裂口急升五成至超過

一倍。

１１月底中央加碼再射出「第三支箭」，容許中港上市涉房企業再融資，即可以抵押旗下物

業等自有資產，最多可按五成，內房股受惠再進一步攀升。三箭發射期間，民企內房股發債等融

資消息不絕於耳，但同時亦掀起配股潮，碧桂園、旭輝、雅居樂（０３３８３）、龍湖等民企內

房股配完一次又一次，而且都以折讓價格配售，每次都拖累股價大幅下挫。



＊銷售能力比拼龍湖佔優＊



展望內房後市，「三箭齊發」良好氣氛下，房企資金壓力驟減的確可解燃眉之急，預料民企

內房股將繼續以發債及配股等方式集資，而個別配股消息亦會帶來板塊短線波動。但隨美國加息

壓力逐步減輕，中國內地有更大空間在貨幣政策上鬆手，將有利整體內房股股價。與此同時，內

房股集資壓力紓緩後，將開始面對銷售疲弱問題，內地人民買樓意欲低迷，故未來一年將是房企

銷售能力「見真章」的時候。

龍湖身為「最穩健民企內房股」，銷售低迷環境下於２０２２年中期成功維持純利輕微增幅

，對比其他純利大減的民營房企已有交代。未來半年可憧憬龍湖進一步釋放強勁銷售能力，而且

配股次數相對較少，股價波動較少，周息率高於５厘亦較為有利。目前股價略高，建議２１至

２２元水平為較值博水平，半年內有望挑戰３０元水平。

