【回顧展望－環保車勢】車股明年難翻身？專家看淡比亞迪及蔚小理

《經濟通通訊社余穎恒２１日專訊》發展新能源汽車成為趨勢，中央亦積極出招扶助車企，

汽車股由今年３月開始展開升勢，惟在６月開始出現較長時間回調，小鵬（０９８６８）股價更

曾跌穿２５元。有專家預期，鋰價上升及疫情因素年內持續影響車股，「股神」巴菲特減持比亞

迪（０１２１１）更成為致命傷，汽車股明年走勢不容樂觀。



＊中央連環出招扶助車市＊



年內汽車股的焦點落在中央的扶持政策。國務院在５月舉行召開的常務會議上，提到進一步

部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟回歸正常軌道。會議指出，將實施６方面３３項措施，包

括階段性減徵部分乘用車購置稅６００億人民幣等。

財政部及稅務總局其後亦公布減徵部分乘用車購置稅詳情，對購置日期在２０２２年６月１

日至１２月３１日期間內，且車價（不含增值稅）不超過３０萬人民幣的２升及以下排量乘用車

，減半徵收車輛購置稅。有關部門於９月宣布，對購置日期在２０２３年１月１日至１２月３１

日期間的新能源汽車，免徵車輛購置稅。

另外，國務院曾發布《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》，要求各地區不得新增汽車限購措

施，已實施限購的地區逐步增加汽車增量指標數量、放寬購車人員資格限制，而上海、廣州等地

先後推出刺激汽車消費的措施。

多項利好政策出台，帶動多隻汽車股在５月中旬開始上升。以比亞迪為例，股價５月１１日

反彈１８﹒２％，其後走勢反覆向上，６月２８日最高曾升至３３３元。由５月１１日反彈當日

低位２３８﹒５元至６月２８日高位３３３元計算，此段時間累計升了近４０％。



＊股神著手減持比亞迪＊



新能源車企龍頭比亞迪於１１月的新能源汽車產量２３﹒０１萬輛，按年增長１﹒５１倍；

銷量為２３﹒０４萬輛，增長１﹒５３倍，連續３個月突破２０萬輛。公司積極進軍海外市場，

曾宣布明年初開始在日本銷售純電動車。不過，比亞迪的銷售數字再理想，都難抵受巴菲特的持

續減持行動。

比亞迪Ｈ股於７月初的持倉突然發生大變動，花旗銀行的持股量突然由７月８日激增

２﹒２５億股至近３﹒８９億股，而巴菲特投資旗艦巴郡所持有的比亞迪股票總數剛好為

２﹒２５億股，當時外界已猜測股神部署減持比亞迪。據聯交所最新資料顯示，巴郡於１２月８

日以每股平均價２０１﹒３４３２元，減持比亞迪１３２﹒９５萬股Ｈ股，套現２﹒６８億元，

持股量由１５﹒０７％降至１４﹒９７％。

自股神減持消息曝光開始，比亞迪股價持續受壓，７月１２日裂口下跌１１﹒９３％，自此

都未能重上３００元關，於８月開始展開下行趨勢，１０月３１日最低跌至１６１﹒７元，走勢

大不如前。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，比亞迪盈利

增長可觀，銷量保持強勁，但股神照樣沽貨，他目前的持股佔比仍重，股價難免要經歷一段較長

時間的調整，亦拖累其他車股下跌。他指，比亞迪減持陰霾未散，現時並非撈底時機，宜待股神

持股少於６％才吸納。



＊蔚小理尚未扭虧為盈＊



除了比亞迪外，造車新勢力蔚來（０９８６６）、理想（０２０１５）及小鵬

（０９８６８）的走勢自７月開始同樣轉趨疲弱。其中，小鵬由６月２７日高位１４２﹒８元持

續下跌，最低跌至１１月１日的２４﹒７５元，此段時間累計跌幅逾８２％。

事實上，「蔚小理」第三季虧損都擴大。蔚來第三季度淨虧損擴大至４１﹒４億人民幣，去

年同期虧損為２８﹒６億人民幣。小鵬第三季虧損擴大至２３﹒７６億人民幣，而去年同期虧損

約１５﹒９５億人民幣，並預期第四季汽車交付量將介乎２萬至２﹒１萬輛，按年減少約

４９﹒７％至５２﹒１％。理想汽車第三季淨虧損按年擴大至１６﹒５億人民幣，去年同期虧損

２１５０萬人民幣，汽車總交付量２６５２４輛，按年只增長５﹒６％。

溫鋼城表示，「蔚小理」至今尚未扭虧為盈，表現讓市場卻步，銷售數字亦未如理想，未來

又要面對比亞迪等車企競爭，相信明年股價走勢難以大幅好轉。他特別提到，小鵬的電池供應不

足，銷量又不獲市場認同，汽車的軟件技術不及同行的蔚來，硬件配套一般，整體汽車特點不太

特別，相信是令股價持續弱勢的原因。他預期，小鵬股價暫時未見起色，有機會再下試２６元。

