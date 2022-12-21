《談國論企－黎偉成》推高開放質量積極融入國際經貿

《談國論企》中央經濟工作會議於２０２２年１２月１５日及１６日作出的議決，五項要綱

舉目張工作任務中的第四項，是續以更大力度吸引和利用外資，推高水平對外開放及提升貿易投

資合作質量和水平；更重要是積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定和數字化經濟夥伴

關係等高標準經貿協議，深化國內相關領域改革，反映出改革開放政策取得階段性成功的同時，

要更深入參與融入國際經貿的合作和發展，邁入嶄新階段。



＊部署加入ＣＰＴＰＰ多邊經貿及數字化經濟組織＊



要指出，中國推行的改革開放政策，經歷逾４０年的實踐和按實際的情況、變化而不斷作出

的調節、制新，使國家現時已成為世界第二大的經濟體系及最大的發展中國家，成績超卓，而中

央經濟工作會議（一）對２０２３年的改革及開放政策和策略有相當新和具體的要求，就是要「

積極推動加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定和數字化經濟夥伴關係等高標準經貿協議，主動

對照相關規則、規制、管理、標準，深化國內相關領域改革」，重點點名的要加入國際經貿組織

，該是多年來較少見的舉措。

兩大被點名要加入的國際經貿組織，當然有舉足輕重份量，其中（Ｉ）進步跨太平洋夥伴關

係協定（Ｃｏｍｐｒｅｈｅｎｓｉｖｅ ａｎｄ Ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ

Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ ｆｏｒ Ｔｒａｎｓ－Ｐａｃｉｆｉｃ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ，簡稱

ＣＰＴＰＰ，是為一組多邊關係的自由貿易協定，旨在促進亞太地區貿易自由化，協定的第一條

第一款第三項就表明「本組織支持亞太地區合作組織，促進自由化進程，達成自由開放貿易的目

的」，日本、加拿大、澳洲、新西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利和秘魯等

於２０１８年簽署此一協定，即使美國因復闢單邊主義而於２０１７年退出原稱ＴＰＰ而現稱

ＣＰＴＰＰ，但已足見ＣＰＴＰＰ有相當廣泛和有重大代表性的新的國際組織，中國堅持多邊、

多元、和平、平等主義，當然力求加入。

和（ＩＩ）「數字化經濟夥伴關係」（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｅｃｏｎｏｍｙ

Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ，ＤＥＰＡ），則為智利、新西蘭和新加坡共同

發起而於２０２０年１２日簽署的，旨在促進數字貿易和數字經濟，並設計１０多個模組，涵蓋

商業和貿易便利化、數字產品的處理及相關問題、數據問題、商業和消費者信任、新興趨勢和技

術、創新與數字經濟、中小型企業合作和數字包容性等主題。中國國家主席於２０２１年１０月

３１日以視頻方式參與二十國集團Ｇ２０峰會時宣布決定加入。

一個是重大的區域性協定，一個是與新經濟元素有十分密切關係的組織，參加的目的，是要

主動對照相關規則、規制、管理、標準，深化國內相關領域改革。由是足見，中國相當積極進一

步融入國際社會，與世界各地和人民同發展、共命運。

至於（二）會議指出要更大力度吸引和利用外資，推高水平對外開放及提升貿易投資合作質

量和水平，相關措施主要有（１）要擴大市場准入，加大現化服務業領域開放力度。（２）要落

實好外資企業國民待遇，保障外資企業依法平等參與政府採購、招投標、標準制提供最大程度的

便利，推動外資標誌項目落地建設。



＊引資要提升研發及生產水平及素質強化國力＊



凡此，基本是原有的引外資措施，現時是要強化，乃政策的高度延續性和優化。

此與國務院發改委等多個部委於１０月２５日出台１５項擴大對外開的新措施，是相呼應的

；最惹人注的其中一點，是支持外商外資創新發展，鼓勵外資在華設立研發中心，深化科技開放

合作，此點最是重要之處為開放政策已不是簡簡單單的吸入資金和投資經營，而是歡迎外商及外

資加強在華的製造業研發，強化中國的製造業發展水平和素質，加大在國內外市場的競爭力，是

相當良好的政策和舉措。希望此策由製造業推而廣之的擴散至其化方面，更全面地提升中國的國

力。

（評中央經濟工作會議之三）

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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