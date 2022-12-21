《欣勢利導－陳欣》英倫新紙鈔，迎接「辛」時代

《欣勢利導》英倫銀行周二（２０日）公布了印有英王查理斯三世肖像的新鈔設計，預計於

２０２４年開始流通，並逐漸替代市面上流通總面值高達８００億英鎊的舊鈔。英女王逝世，英

鎊紙鈔也換上新英王肖像，而英國首相辛偉誠卻要面對眼前的爛攤子。

英國１１月通脹維持雙位數１０﹒７％，第三季ＧＤＰ初值按季萎縮０﹒２％，英倫銀行預

計未來兩年經濟將陷入衰退。由於通脹高企，罷工浪潮席捲全國，鐵路、郵政及護士界相繼罷工

，要求上調薪酬增幅，工潮可能蔓延到各行各業，預計１２月參與罷工人數過百萬，對社會運作

造成嚴重影響，成為辛偉誠上任以來又一難題。

另一邊廂，財相侯俊偉近日公布《愛丁堡改革》方案，欲通過放寬金融監管以刺激經濟，唯

該計劃引來極多質疑，認為會帶來金融風險，或重蹈２００８金融危機覆轍。英國經濟、政治陷

入困局，應對政策只能「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，未能真正解決問題根本，甚至可能進入惡性循

環，真是辛苦了首相偉誠。

英鎊匯率第三季上漲主因投資者認為美聯儲加息周期即將完結，但鮑威爾保持鷹派，且由低

位計，英鎊反彈幅度接近２０％，因此近日升勢似乎受到限制。此外，整體基本面利淡英鎊，且

市場認為英倫銀行加息政策即將落幕，令匯價於１﹒２４５位置受阻。若經濟及社會狀況進一步

惡化，此輪反彈或會終結，短線支持看１﹒２０。《資深外匯分析師 陳欣》



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