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21/12/2022 15:17

《欣勢利導－陳欣》英倫新紙鈔，迎接「辛」時代

　　《欣勢利導》英倫銀行周二（２０日）公布了印有英王查理斯三世肖像的新鈔設計，預計於
２０２４年開始流通，並逐漸替代市面上流通總面值高達８００億英鎊的舊鈔。英女王逝世，英
鎊紙鈔也換上新英王肖像，而英國首相辛偉誠卻要面對眼前的爛攤子。
　　英國１１月通脹維持雙位數１０﹒７％，第三季ＧＤＰ初值按季萎縮０﹒２％，英倫銀行預
計未來兩年經濟將陷入衰退。由於通脹高企，罷工浪潮席捲全國，鐵路、郵政及護士界相繼罷工
，要求上調薪酬增幅，工潮可能蔓延到各行各業，預計１２月參與罷工人數過百萬，對社會運作
造成嚴重影響，成為辛偉誠上任以來又一難題。
　　另一邊廂，財相侯俊偉近日公布《愛丁堡改革》方案，欲通過放寬金融監管以刺激經濟，唯
該計劃引來極多質疑，認為會帶來金融風險，或重蹈２００８金融危機覆轍。英國經濟、政治陷
入困局，應對政策只能「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，未能真正解決問題根本，甚至可能進入惡性循
環，真是辛苦了首相偉誠。
　　英鎊匯率第三季上漲主因投資者認為美聯儲加息周期即將完結，但鮑威爾保持鷹派，且由低
位計，英鎊反彈幅度接近２０％，因此近日升勢似乎受到限制。此外，整體基本面利淡英鎊，且
市場認為英倫銀行加息政策即將落幕，令匯價於１﹒２４５位置受阻。若經濟及社會狀況進一步
惡化，此輪反彈或會終結，短線支持看１﹒２０。《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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