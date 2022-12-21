《午市前瞻》專家料恒指午後窄幅上落，新東方在綫存在一個風險！

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數半日收報１９１１２，升１７點或０﹒０９％，主板

成交３８６﹒２２億元。恒生中國企業指數報６４８０，升７點或０﹒１２％。恒生科技指數報

４００７，升１１點或０﹒２８％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３１０﹒８元，升１﹒４元或０﹒４５％，成交２６﹒６８億元

；阿里巴巴－ＳＷ收報８４﹒６元，升０﹒５５元或０﹒６５％，成交１４﹒２億元；美團收報

１７３﹒６元，跌１﹒９元或１﹒０８％，成交８﹒７１億元。申洲國際（０２３１３）升

６﹒７７％，收報８１﹒２５元，成交４﹒８９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里

巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。



＊市場觀望美國最新通脹數據＊



恒指今日高開９６點，報１９１９０，早段走勢未見大幅波動。ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ

Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，近日市場並無特別利好的消息，港股

難有較大升幅，市場亦觀望本周美國公布的１１月ＰＣＥ數據，投資態度趨向審慎，港股短期料

窄幅上落。

他預期，今日午後恒指進一步向上推升的機會較低，預期會在１９０００至１９４００上落

。



＊溫鋼城：新東方在綫可候４０元買入＊



個股方面，新東方在綫（０１７９７）升勢持續，今日曾升逾半成，高見５０﹒６５元，再

創上市新高。由５月１２日低位２﹒８４元開始計算，新東方在綫至今累計漲逾１６倍。

消息面方面，新東方在綫的「東方甄選自營產品」抖音帳號粉絲數量突破１００萬，成為東

方甄選旗下第四個百萬級粉絲帳號。有券商認為，東方甄選帳號矩陣擴張、自營品發展及主播孵

化將為新東方在綫帶來多重機遇，並預計２０２３財年ＧＭＶ將達９０億人民幣。

溫鋼城表示，新東方在綫股價除受到其產品的利好數據刺激外，中央鼓勵文化教育的政策出

台都有利教育股，公司股價升勢壯大。他續指，市場預期新東方在綫盈利預測有２倍，２０２４

年亦將有５０％盈利增長，反映市場對公司前景較樂觀，令股價持續強勢。

溫鋼城提到，新東方在綫仍處上升趨勢，技術走勢仍強，惟股價已接近嚴重超買，建議投資

者待回至４０元附近買入，目標５２元，以３５元作止蝕。他補充，本業為教育的新東方在綫突

然轉做直播帶貨服務，受中央監管及打壓的機會仍大，投資者不能忽視公司面臨的政策風險。

