【復常炒Ｄ乜】聖誕鐘．買匯豐，今年行唔仲行得通？

《經濟通通訊社２１日專訊》以前匯控（００００５）股價穩且每季派息，是小股民定期利

息收入來源，但２０２０年後因英國監管機構限制其派息，以保留資本應對潛在金融危機，股價

隨之一落千丈，如今還不到５０元。不過，匯控今年已恢復派息政策，而歐美加息周期未完，匯

控跟隨加息利好淨息差收入，加上憧憬內地持續放寬防疫，可炒作復甦概念，今年「聖誕鐘買匯

豐」說法可能行得通。



＊加息利好淨息差收入，憧憬內地重開傳統經濟股或受捧＊



匯控曾是不少港人愛股，因公司規模大且派息不俗。「聖誕鐘買匯豐」指在聖誕前買入匯豐

短炒可獲利。原因之一是過去年尾不少公司都需要更多資金周轉，銀行增加借貸令下半年業績較

好有利股價，加上以往匯控每年派４次息，通常年尾派息最多，因此吸引基金經理在年結前買入

，短炒可賺息兼賺價。

不過，近年匯控一度因英國當局要求而停發股息。此外，有大量大型中資股在港上市，攤薄

匯控在恒指成分比重，吸引基金買入粉飾窗櫥作用大減。另目前港股估值仍偏低，大量優質股股

價低殘更值博。而回顧過去１０年，１２月中買匯控，持有一個月沽出有７年錄得回報，今年若

再次錄得回報，相信因匯控跟隨美國聯儲局加息，利好淨息差收入，且憧憬內地持續放寬防疫刺

激經濟，資金可能追捧傳統經濟股，炒作復甦概念。



＊料未來幾季利潤得益出售資產，今年已恢復派息政策＊



另方面，匯豐業務涉及多個海外市場，監管機制各異帶來不確定性，過去依賴的西方市場又

陷入衰退，大股東中國平安（０２３１８）要求其整改，建議分拆亞洲業務，迫使其加快出售資

產，今年就出售了法國零售銀行業務，並宣布出售加拿大業務，以聚焦資源到增長更為迅猛的新

興市場，尤其粵港澳大灣區。可以預見在未來幾個季度，匯控將因為出售資產而產生可觀的稅前

利潤，包括出售加拿大業務有望獲５７億美元稅前利潤，加上出售法國業務，匯控或可於

２０２３年因出售資產確認約３３億美元的稅前利潤，相當於其截至２０２２年９月末止１２個

月經調整稅前利潤２０８﹒０１億美元的１５﹒８６％。

匯控又表示，出售加拿大業務交易完成後，將積極考慮派發一次性股息或股份回購。傑富瑞

分析師Ｊｏｅ Ｄｉｃｋｅｒｓｏｎ認為，大筆派息可能會在一定程度上安撫因英國監管機構建

議在２０２０年削減股息而被激怒的股東。事實上，匯控在今年已恢復派息政策，上半年已批准

派發２０２２年中期股息，每股普通股為０﹒０９美元，將以現金派付。



＊高盛：港銀淨息差未見頂，中國增長前景改善有助股價重估＊



高盛近日發表研究報告亦薦買匯控。高盛指，匯控在是次加息周期中第３次上調最優惠利率

，第二次其加息幅度達２５個基點，港元儲蓄存款利率亦上調２５個基點，儘管存款啤打值一如

預期般上升，但符合該行的模型和對銀行的指引。預期在２０２３至２０２４財年１個月香港銀

行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）約４﹒５厘，明年淨利息收入模型不會有重大風險，今年第四季淨息

差將持續上升，或於明年首季或上半年見頂，意味明年首季或上半年期間其淨息差將按季或較去

年下半年溫和擴張。

高盛又認為，市場過度擔心經濟衰退風險會導致銀行信貸成本飆升，或者明年美聯儲減息影

響銀行收入的可能性，而中國增長前景改善將有助匯控、渣打（０２８８８）及中銀香港

（０２３８８）股價重估，分別予目標價７７元、８３元及４３﹒８元，相較現價有約６０％上

行空間，均予「買入」評級。



＊熊麗萍：加息暫對息差幫助不大，守穩４５元才重新留意＊



駿達資產管理投資策略總監熊麗萍則於今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目指，匯

控與聖誕沒甚麼關係，但近期慢升走勢頗佳，如明年香港經濟好轉對其有幫助，惟現時加息對其

息差幫助不大，因即使本身有很多資金可拆出，但同時亦需加定期存款方面儲資金。匯控升至現

價宜觀望，如守穩４５元可重新留意，如已買入暫可持有。

匯控今早造好，半日升１﹒６％收報４７﹒５元，成交２﹒０１億元。其他銀行股大多偏軟

，中銀香港跌０﹒１９％報２６﹒４５元，恒生（０００１１）跌０﹒９４％報１２６元，東亞

（０００２３）跌０﹒６５％報９﹒２２元，大新（０２３５６）跌０﹒５５％報５﹒４４元，

惟渣打升１﹒２１％報５８﹒６元。



撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

