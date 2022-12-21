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21/12/2022 15:32

【新冠肺炎】庫務署署長張秀蘭同住家人確診，按指引進行家居檢疫

　　《經濟通通訊社２１日專訊》庫務署發言人表示，庫務署署長張秀蘭一位同住家人確診新冠
病毒。張秀蘭現按衞生署衞生防護中心指引進行家居檢疫，檢疫期間會在家工作。
　　張秀蘭有定期進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性；今日進行的快速抗原測試結果亦
為陰性。她工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。（ｂｉ）

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