《經濟通通訊社２１日專訊》港府宣布周四（２２日）起，放寬多項防疫限制。廠商會會長
史立德對放寬限制表示歡迎，相信對工展會銷情和營商環境以至各行各業都有幫助。
他表示，廠商會將研究放寬限制後，爭取在工展會場內可以試飲試食。
史立德希望政府能盡快安排與內地通關，因長時間未能通關為廠商帶來很大的困擾。他期望
兩地能繼續商討容許自駕汽車點對點通關等安排，有助廠商回內地處理業務。（ｃｌ）
21/12/2022 10:34
【新冠肺炎】廠商會：放寬防疫有助營商，爭取工展會場內可試食
《經濟通通訊社２１日專訊》港府宣布周四（２２日）起，放寬多項防疫限制。廠商會會長
史立德對放寬限制表示歡迎，相信對工展會銷情和營商環境以至各行各業都有幫助。
他表示，廠商會將研究放寬限制後，爭取在工展會場內可以試飲試食。
史立德希望政府能盡快安排與內地通關，因長時間未能通關為廠商帶來很大的困擾。他期望
兩地能繼續商討容許自駕汽車點對點通關等安排，有助廠商回內地處理業務。（ｃｌ）
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