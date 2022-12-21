【新冠肺炎】廠商會：放寬防疫有助營商，爭取工展會場內可試食

《經濟通通訊社２１日專訊》港府宣布周四（２２日）起，放寬多項防疫限制。廠商會會長

史立德對放寬限制表示歡迎，相信對工展會銷情和營商環境以至各行各業都有幫助。

他表示，廠商會將研究放寬限制後，爭取在工展會場內可以試飲試食。

史立德希望政府能盡快安排與內地通關，因長時間未能通關為廠商帶來很大的困擾。他期望

兩地能繼續商討容許自駕汽車點對點通關等安排，有助廠商回內地處理業務。（ｃｌ）

