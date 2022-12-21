【夜期時段】即月期指最新報１９２０６點，升２５點，高水４６點

《經濟通通訊社２１日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９２０６點，升２５點，高水

４６點，最新報１９２０６點，升２５點，高水４６點，合約成交４２３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６５１９點，升８點，高水１９點，最新報６５１７點，升

６點，高水１７點，合約成交４３６張。

