《再戰明天》日本央行公布會議記錄，美國公布上季個人消費等數據

《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行公布會議記錄，及美國公布上季個人消費等數據，料

為周四（２２日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼參加七國集團（Ｇ７）財長及央

行總裁會議。周四本港時間７：５０ａｍ，日本央行公布１０月２７至２８日貨幣政策會議記錄

。



＊日本公布同時及領先指標，英國公布上季ＧＤＰ＊



數據方面，周四本港時間１：００ｐｍ，日本公布１０月同時指標；１０月領先指標。本港

時間３：００ｐｍ，英國公布第三季出口；第三季國內（區內）生產總值季率料由０﹒２％逆轉

至下滑０﹒２％，年率升幅料由４﹒４％收窄至２﹒４％；第三季進口。本港時間９：３０ｐｍ

，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數，料由９％降至４﹒３％；第三季核心個人消費支出平減指數

季率升幅料由４﹒７％收窄至４﹒６％；第三季個人消費料由２％降至１﹒７％；連續申請失業

救濟金人數料由１６７﹒１萬升至１６７﹒８萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒１萬升至

２２﹒２萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１１月領先指標，跌幅料由０﹒８％收窄至

０﹒５％。（ｗａ）

