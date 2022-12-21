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21/12/2022 19:28

《再戰明天》日本央行公布會議記錄，美國公布上季個人消費等數據

　　《經濟通通訊社２１日專訊》日本央行公布會議記錄，及美國公布上季個人消費等數據，料
為周四（２２日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，歐盟執委會經濟事務執委真蒂洛尼參加七國集團（Ｇ７）財長及央
行總裁會議。周四本港時間７：５０ａｍ，日本央行公布１０月２７至２８日貨幣政策會議記錄

　
＊日本公布同時及領先指標，英國公布上季ＧＤＰ＊
　
　　數據方面，周四本港時間１：００ｐｍ，日本公布１０月同時指標；１０月領先指標。本港
時間３：００ｐｍ，英國公布第三季出口；第三季國內（區內）生產總值季率料由０﹒２％逆轉
至下滑０﹒２％，年率升幅料由４﹒４％收窄至２﹒４％；第三季進口。本港時間９：３０ｐｍ
，美國公布第三季ＧＤＰ價格指數，料由９％降至４﹒３％；第三季核心個人消費支出平減指數
季率升幅料由４﹒７％收窄至４﹒６％；第三季個人消費料由２％降至１﹒７％；連續申請失業
救濟金人數料由１６７﹒１萬升至１６７﹒８萬；首次申請失業救濟金人數料由２１﹒１萬升至
２２﹒２萬。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１１月領先指標，跌幅料由０﹒８％收窄至
０﹒５％。（ｗａ）

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