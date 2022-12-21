【專訪】施永青：防疫放鬆通關在即，惟港樓未有條件出現大牛市

《經濟通通訊社記者許英略２０日報道》本港昨日宣布進一步放寬防疫措施，為經濟復常再

邁進一步，行政長官李家超今日起至２４日將到北京述職，他透露述職期間將會反映市民希望與

內地通關的意願，市場憧憬明年香港與內地全面通關將帶動樓市復甦。中原地產創辦人施永青接

受《經濟通通訊社》訪問時表示，明年樓市雖有頑固的利淡因素，但看好通關為市場帶來動力。

防疫放鬆疊加通關在即，明年樓價走勢會否像股市般止跌回升？施永青指出，現時樓價正尋

找支持位，跌勢較大的區域開始呈現支持力，相信樓價跌逾２０％以後，再根據新的形勢發展。

他認為，眼前多為好消息令樓價止跌回穩，但「需要更多利好消息，才可令樓價轉勢上升」。



＊通關及息口回落為樓市添動力＊



施永青續指，美國似乎不容易再加息，而最近內地政府對疫情態度有較大轉變，維持經濟增

長放在更受關注位置，對香港及其他國家均有好處，「世界好，香港才好」。他稱，只要經濟重

新欣欣向榮，一般人收入增加，樓市會恢復一定動力，關鍵是何時通關，一旦通關的話，內地客

來港消費投資比例會增加，加上息口回落，市場可能會重見動力。

施永青認為，一定會通關，而且不會太長時間，估計最快明年首季通關，慢則次季通關，直

言「這個位置沒有單獨守住的必要」。



＊需多重條件配合支撐樓價＊



環顧全球近年出現太多「黑天鵝」事件，市場人士亦感到無所適從。施永青表示，一些利淡

消息很頑固，不是一下子可以改變。在中美較量下，難以預先判斷中國定能取勝，因此市場會一

定程度上持觀望態度。在本港經濟未蓬勃成長情況下，樓市很難大好。只有經濟好轉，港人收入

及負擔能力上升，同時配合人口恢復，樓價將會持續向好。僅間中出現利好消息，樓價只可溫和

調整。他又形容，本港樓市未有條件出現大牛市，只能找到一些支持位，暫未能確認市場已轉勢

全面向好。

