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21/12/2022 16:45

【企業盈喜】富一國際（１４７０）料中期虧轉盈賺３６０萬元

　　《經濟通通訊社２１日專訊》富一國際（０１４７０）發盈喜，預期截至今年１０月底止六
個月將錄得純利約３６０萬元，而去年同期則錄得虧損約３２０萬元。
　　預期溢利乃主要歸因於透過關閉若干表現欠佳的商舖而縮減零售網絡導致集團香港腕表零售
業務的核心經營開支下跌；使用權資產折舊以及物業、廠房及設備折舊等非現金開支減少；及集
團貿易業務毛利有所增加，抵銷了集團腕表零售業務毛利的降幅。（ａｃ）

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