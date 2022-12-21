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即市新聞

21/12/2022 15:48

《小傳日記》Ｔｗｉｔｔｅｒ財務漩渦未散，馬斯克仲有咩要煩？

　　《小傳日記》馬斯克呢排成為焦點，近期佢喺網上問網民係咪應該辭去推特
（Ｔｗｉｔｔｅｒ）負責人一職，又話佢會遵循民調結果。投票結束後顯示，１７００多萬網民
投票，近６成人認為佢應該辭職。不過，佢喺呢個投票無透露，如果網民贊成，佢會幾時提出請
辭。
　　自從馬斯克處理收購Ｔｗｉｔｔｅｒ嘅事以嚟，特斯拉（Ｔｅｓｌａ）股價不斷咁跌，年內
已經暴跌超過６０％。今個月中，佢再次出售手頭上超過３０億美元嘅Ｔｅｓｌａ股份，部分原
因係要填番Ｔｗｉｔｔｅｒ資產負債表上嘅銀行貸款。佢年內至今沽咗近４００億美元
Ｔｅｓｌａ股份，持股比例降到１３﹒４％左右。
　　Ｔｅｓｌａ市值跌到５０００億美元以下，馬斯克嘅身家都跟住一齊跌，失去世界首富寶座
。根據彭博億萬富翁指數，他嘅淨資產跌到１４７７億美元，係兩年幾以嚟最低水平。
　　馬斯克曾經喺４月話唔打算出售更多Ｔｅｓｌａ股票，但後嚟都係沽出數十億美元嘅股票，
令佢失去股東嘅信任。投行分析師艾夫斯話，馬斯克將Ｔｅｓｌａ當係自己嘅提款機，繼續幫
Ｔｗｉｔｔｅｒ填氹，佢對Ｔｗｉｔｔｅｒ嘅專注正損害Ｔｅｓｌａ品牌，Ｔｅｓｌａ董事會可
能會介入。如果真係咁嘅話，馬斯克可以話送自己入掘頭路，到時佢仲有咩奇招拆局呢？請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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