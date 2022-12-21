《真知灼見－溫灼培》日圓料轉向１３０－１３６兌１美元上落

《真知灼見》日本中央銀行於周二（２０日）議息會上宣布把官方息率及１０年國債孳息率

分別維持於負０﹒１％及零水平不變。但對於１０年國債孳息率的上下浮動波幅範圍，則由原先

定下的正負０﹒２５％廣闊至正負０﹒５％。由於日債息相對比其他主要貨幣債息率的差距實在

低很多，日債對投資者向來是缺乏吸引力，倘不是日央行於背後作支撐，日債價早已急跌。所以

當日央行宣布擴闊債息的波幅範圍，即變相容許債價有多一點下跌空間，債價便隨即跌，也解釋

在日央行宣布擴闊日本１０年債上下波動範圍一刻，日本１０年息迅速攀上０﹒４７％水平的原

因。今早（２１日）於亞洲市場日本１０年債息率報０﹒４２６％。



＊日央行背後的盤算＊



日央行議息會前，市場一直有猜測指日央行會廣大債息的波幅上下限，只是想不到日央行會

於本周執行而已。記憶１０月２１日，當時日央行約在１５１╱１５２兌１美元水平對日圓弱勢

作出強力干預。實際上今次也可視為另一次日央行的支持日圓匯率行動。由於是次議息會前日圓

正靠近１３８兌１美元，有理由相信日央行是不想日圓再往１４０方向邁進。也不排除日後倘日

圓跌至１３６兌１美元水平，相信投資者不會願意再沽。



＊債務沉重日央行料難加息＊



假設１３６兌１美元成為了未來日圓的支持位，這樣日圓的阻力位又在哪？不排除是１３０

。須理解，面對債務與ＧＤＰ比率高達２５０％以上，料日央行根本無能力加息。反觀聯儲局，

其現在仍未完成加息周期，２０２４年前料減息機會也不大，當美日息差仍在擴大難於收窄，要

日圓升越１３０兌１美元料有一定困難。

或者大家會問，日央行短期內又會否再一次擴大其１０年債息的上下波幅限制至０﹒７５％

？相信日央行就是要這樣做也不會是短期內的事情。始終提升債息率會對日本經濟帶來損害，加

得太快太急相信也未必是日本現今經濟所能承受。

最後需提防，由於全球央行早已加息，驅使不少投資者轉向借出便宜日圓到四處炒賣。現在

就是日央行也抽緊資金，也使日圓突然大升，這或會使炒家急忙四處平倉把資金轉返日本還債，

不利環球投資市場。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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