恒指高收６５點，申洲收漲７％，主板成交不足７００億

《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數全日收報１９１６０，升６５點或０﹒３４％，主板

成交６９２﹒８６億元。恒生中國企業指數報６５００，升２７點或０﹒４３％。恒生科技指數

報４０２４，升２８點或０﹒７１％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３１１元，升１﹒６元或０﹒５２％，成交４７﹒６３億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報８４﹒４５元，升０﹒４元或０﹒４８％，成交２６﹒６１億元；美團收報

１７４﹒２元，跌１﹒３元或０﹒７４％，成交１８﹒５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控

股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。

申洲國際（０２３１３）收升６﹒７％，報８１﹒２元，該股成交約１００２萬股，涉資

８﹒０５億元，盤中高見８１﹒８５元，最低見７８﹒３元；海底撈（０６８６２）升

３﹒９５％，收報１９﹒９８元；海爾智家（０６６９０）升２﹒９２％，收報２６﹒４５元；

中聯通（００７６２）升２﹒８９％，收報４﹒６３元。

另外，創科實業（００６６９）逆市收跌２﹒１２％，報８７﹒６元，該股成交約２５８萬

股，涉資２﹒２７億元，盤中高見９０元，最低見８７﹒０５元；新世界（０００１７）跌

２﹒０６％，收報２１﹒３５元。（ｋｙ）

