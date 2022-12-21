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即市新聞

21/12/2022 16:14

恒指高收６５點，申洲收漲７％，主板成交不足７００億

　　《經濟通通訊社２１日專訊》恒生指數全日收報１９１６０，升６５點或０﹒３４％，主板
成交６９２﹒８６億元。恒生中國企業指數報６５００，升２７點或０﹒４３％。恒生科技指數
報４０２４，升２８點或０﹒７１％。
　　恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３１１元，升１﹒６元或０﹒５２％，成交４７﹒６３億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報８４﹒４５元，升０﹒４元或０﹒４８％，成交２６﹒６１億元；美團收報
１７４﹒２元，跌１﹒３元或０﹒７４％，成交１８﹒５億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
　　申洲國際（０２３１３）收升６﹒７％，報８１﹒２元，該股成交約１００２萬股，涉資
８﹒０５億元，盤中高見８１﹒８５元，最低見７８﹒３元；海底撈（０６８６２）升
３﹒９５％，收報１９﹒９８元；海爾智家（０６６９０）升２﹒９２％，收報２６﹒４５元；
中聯通（００７６２）升２﹒８９％，收報４﹒６３元。
　　另外，創科實業（００６６９）逆市收跌２﹒１２％，報８７﹒６元，該股成交約２５８萬
股，涉資２﹒２７億元，盤中高見９０元，最低見８７﹒０５元；新世界（０００１７）跌
２﹒０６％，收報２１﹒３５元。（ｋｙ）

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