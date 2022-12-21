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21/12/2022 14:00

《股語有云－古添力》藥明生物好消息不斷，獲利目標８７銀

　　《股語有云》根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾２﹒４億元淨流入藥
明生物（０２２６９），過去一個月有逾７﹒５億元淨流入，過去三個月更有逾４３億元淨流入

　　藥明生物主要從事向生物製劑行業的客戶提供就生物製劑發現、開發與生產服務，其主要客
戶為製藥及生物技術公司，集團在無錫、上海及蘇州擁有三個營運基地。
　　截至今年６月底止半年度，藥明生物錄得股東應佔溢利增逾３７％至逾２５億人仔；整體毛
利增逾４８％至逾３４億人仔，毛利率則下跌４﹒８個百分點至４７﹒４％；營業額增逾６３％
至逾７２億人仔。於今年６月３０日，集團之銀行結餘及現金逾８１億人仔，另有定期存款逾３
億人仔，而借款總額為近２９億人仔。
　
＊花旗睇１２０元，美商務部剔出「清單」＊
　
　　近日，花旗及野村齊齊發報告，維持藥明生物買入評級，花旗給予目標價１２０元，野村給
予９７﹒７８元目標。另外，美國商務部把２６間公司剔出「未經核實清單」，包括藥明生物一
間子公司。
　　技術走勢方面，日線圖顯示，該股走勢正營造敏感三角形，今日現小陽燭，股價與１０天線
（現約５１﹒４５元）及２０天線（現約５０﹒９４元）幾近重疊，９ＲＳＩ回升至５０水平，
現價約５０﹒９銀不妨買入，首站１００天線（約５４﹒２元），次站目標２５０天線（約
６２﹒７元），升越此關則以７月高位８７銀為最終獲利目標，跌穿１１月底低位４４銀則止蝕
。《古添力》（本欄逢周一、三刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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