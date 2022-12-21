《神州頭條》財經報章頭版摘要：機構上調明年增長預期

《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



做好「加減法」，財政政策將加力提效

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今年以來，積極的財政政策靠前安排、適時加力，通過做好做精「加」財政支出、「減」市場主

體負擔的「加減法」，有力支持穩住宏觀經濟大盤。展望來年，按照中央經濟工作會議要求，明

年將繼續實施積極的財政政策，加力提效是關鍵。



朱光耀：預計明年中國宏觀政策將加大力度

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

財政部原副部長朱光耀２０日在２０２２中國股權投資發展論壇上表示，近期召開的中央經濟工

作會議特別強調了「積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣政策要精準有力」，因此，預計宏

觀政策將在２０２３年加大力度。



股權投資瞄準「硬科技」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近兩年，硬核科技創新呼籲「耐心資本」，私募股權創投行業里長錢活水齊頭併進，保險資金、

社保基金入市動作頻頻，行業創新資本迎來長青周期。





《上海證券報》



習近平同德國總統施泰因邁爾通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２０日晚應約同德國總統施泰因邁爾通電話。習近平就下階段中德關係發展提出

三點意見：首先，雙方應該堅持正確的基本認知；第二，中德合作務實開放；第三，引領中歐關

係健康穩定發展。



上市公司信心滿滿「謀來年」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２２年臨近收官，機構調研大軍馬不停蹄，多維度挖掘上市公司價值，為２０２３年投資「

問路」。據統計，１２月以來，機構投資者密集走進５００多家上市公司進行調研，其中７６％

被調研企業為製造業公司。



服務業擴大開放綜合試點擴圍

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

服務業擴大開放綜合試點迎來擴圍。國務院日前同意在瀋陽市、南京市、杭州市、武漢市、廣州

市、成都市６個城市開展服務業擴大開放綜合試點，試點期為３年。





《證券時報》



習近平同德國總統施泰因邁爾通電話

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２０日晚應約同德國總統施泰因邁爾通電話。習近平就下階段中德關係發展提出

三點意見：首先，雙方應該堅持正確的基本認知；第二，中德合作務實開放；第三，引領中歐關

係健康穩定發展。



中國經濟動能不斷積蓄，機構上調明年增長預期

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，隨著國內疫情形勢的不斷變化，以及政策層面進一步發力經濟發展，多家國際知名機構上

調明年中國經濟增速的預測值，不少機構給出明年５％以上的經濟增速預測。



家政進社區，溫暖「消失的附近」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

發改委等１１部門近日發布《關於推動家政進社區的指導意見》，明確提出要著力創新社區家政

服務供給。這不僅有利於擴大居家養老育幼等服務供給，還有利於溫暖「消失的附近」，溫暖大

眾在真實世界中的情誼聯結。（ｌｃ）

