【聚焦人幣】人幣中間價升２１１點子，報６﹒９６５０創近一周高

《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６５０，
較上個交易日升２１１點子，創１２月１５日以來近一周最高，上個交易日報６﹒９８６１。
日本央行公布議息決策，意外將１０年期公債孳息率目標區間由０﹒２５％，提升至
０﹒５％，引發全球金融市場波動。日圓飆高，美元受壓，美匯指數跌０﹒７％，最新報
１０３﹒９７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒９６５０ －２１１﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒４０１４ －９８﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２８１１ ＋１８０８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８９４２ －３６﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒４９０８ ＋２０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６６０９ －２１８﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒４１８６ －２３０﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒１５６３ ＋５９﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒５１９９ －３﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１２０８ －８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６３６４ ＋２０﹒９０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒０５３５ ＋１９２２﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８５６ ＋３７﹒００
１人民幣╱韓元 １８４﹒５８００ －１８０﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。