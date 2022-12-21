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21/12/2022 09:17

【聚焦人幣】人幣中間價升２１１點子，報６﹒９６５０創近一周高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６５０，
較上個交易日升２１１點子，創１２月１５日以來近一周最高，上個交易日報６﹒９８６１。
　　日本央行公布議息決策，意外將１０年期公債孳息率目標區間由０﹒２５％，提升至
０﹒５％，引發全球金融市場波動。日圓飆高，美元受壓，美匯指數跌０﹒７％，最新報
１０３﹒９７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９６５０　　－２１１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４０１４　　　－９８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２８１１　＋１８０８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９４２　　　－３６﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒４９０８　　　＋２０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６６０９　　－２１８﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４１８６　　－２３０﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１５６３　　　＋５９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒５１９９　　　　－３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１２０８　　　　－８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３６４　　　＋２０﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒０５３５　＋１９２２﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４８５６　　　＋３７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８４﹒５８００　　－１８０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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