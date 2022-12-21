《鍾之日記》通關或報佳音，恒指暫別跌勢

《鍾之日記》１２月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



內地新冠疫情仍在「高燒」之際，市場傳出中國明年１月３日起不再採取境外入境前往隔離

設施隔離的措施，優化為「０＋３」。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應，將因時

因勢為跨境人員往來提供更多便利，加上特首李家超今日上京述職，表明會向中央反映香港市民

關心與內地通關。

通關或報佳音，香江魚缸今日反覆向好，止兩連跌，惟成交只有６９２﹒８６億元，創兩個

半月低。恒指高開９６點，報１９１９０，最多曾升１６０點，高見１９２５５，午後曾倒跌

３１點，見１９０６３點全日低，收市升６５點，報１９１６０。



＊Ａ場連跌五日，成交不足６千億＊



內地官方公布的新增本土新冠確診持續上升，中國社交媒體上更顯示新冠病人死亡急增。中

國嚴格封控近三年後放寬，此前接種的疫苗未能抵禦奧密克戎變種病毒傳播，而且民眾沒有渠道

接種ｍＲＮＡ新冠疫苗，在首個疫情高峰來臨前未能建立免疫屏障，北京大學第一醫院呼吸和危

重症醫學科主任王廣發警示，北京這波疫情的感染高峰是海嘯級，全國疫情高峰可能要持續到春

節後。

疫情對中國經濟的影響還要持續，不確定性困擾中國資本市場。祖國股市開盤因飲食、旅遊

、白酒等消費板塊帶動稍微高開，盤中保險、銀行股同升，惟機械、汽車、半導體、電腦設備等

工業板塊集體拉跌，拖累股市表現，滬綜指今日再跌０﹒１７％，報３０７８﹒４１點，連跌第

五日，深成指跌０﹒３４％，創業板指同跌０﹒３１％。前景不明朗打擊投資氣氛，兩市全日成

交５７４７億元人民幣，按日跌逾一成，為１０月１１日以來新低，亦接近２０２０年９月以來

低點。



＊「０＋３」模式在望，航空股先起飛＊



據《香港衛視》報道，中國明年１月３日起不再採取境外入境前往隔離設施隔離的措施，優

化為「０＋３」政策，不過有關消息沒獲官方認證。在北京，外交部發言人毛寧今日表示，將因

時因勢為跨境人員往來提供更多便利。

行政長官李家超昨日已表示，香港市民關心與內地通關，正常往來，相信是普遍的聲音，將

會如實向領導人反映，中央亦非常了解本港實際情況及市民的長期希望。

全國人大常委譚耀宗表示，行政長官李家超今日上京述職時會反映港人通關訴求，強調已「

通關在望」，指各項工作亦在準備當中，希望通關前做好準備工作，希望能安全、有序，不要出

現亂子。

現時內地入境隔離措施為「５＋３」，即只需５天集中隔離及３天居家隔離，市場預期在農

曆新年前有望通關，並會採用「０＋３」模式。航空股先起飛，國航（００７５３）、南航

（０１０５５）齊漲逾２％，美蘭空港（００３５７）、首都機場股份（００６９４）及東航

（００６７０）均升１﹒５２％，國泰航空（００２９３）升０﹒４８％。



＊前景不佳車股頹，蔚來數據外洩股價仍穩＊



疫情封控、經濟發展放緩加上樓市岌岌可危，種種不利因素嚴重打擊內需，上月社會消費品

零售總額同比大跌５﹒９％，而作為消費品龍頭的汽車更是首當其衝，１１月乘用車零售量同比

下降９﹒２％，環比更暴跌１０﹒５％，是近十多年來汽車市場首次打破「金九銀十銅十一」的

規律。

汽車消費不給力也從官方數據可見一斑，財政部數據指，今年前１１個月車輛購置稅

２２１８億元人民幣，比上年同期下降３２﹒２％，不過官媒引述專家解讀稱，車輛購置稅同比

大減是因為政府出招刺激汽車消費。根據內地有關政策，在今年下半年，價格在３０萬元人幣以

內、２升及以下排量的乘用車，車輛購置稅減徵一半。儘管車輛購置稅大減離不開政策刺激的因

素，但刺激過後汽車銷售表現仍然慘淡，則是另一種利淡。

展望明年，隨著新能源車補貼退坡，中國經濟仍然有待財政及貨幣部門雙雙發力催谷，汽車

股前景未放晴。比亞迪（０１２１１）股價１﹒７％，廣汽集團（０２２３８）跌０﹒６％，吉

利汽車（００１７５）跌０﹒５％，長汽（０２３３３）價升１﹒４％。

另外，蔚來（０９８６６）出現數據外洩風險，遭黑客勒索相當於２２５萬美元的比特幣，

蔚來拒絕付款，ＣＥＯ李斌對事件深表歉意。蔚來股價升不足０﹒１％，競爭對手偷著樂，小鵬

汽車（０９８６８）升４﹒７％，理想汽車（０２０１５）升１﹒９％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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