《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海衛健委昨晚宣布，即日起上海各醫療
機構對門急診患者不再查驗核酸陰性證明。各醫療機構嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度
，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。
21/12/2022 09:03
【新冠肺炎】上海就醫不再查驗核酸陰性證明
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海衛健委昨晚宣布，即日起上海各醫療
機構對門急診患者不再查驗核酸陰性證明。各醫療機構嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度
，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。
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