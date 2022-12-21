【新冠肺炎】上海就醫不再查驗核酸陰性證明

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海衛健委昨晚宣布，即日起上海各醫療

機構對門急診患者不再查驗核酸陰性證明。各醫療機構嚴格落實首診負責制和急危重症搶救制度

，嚴禁以任何理由推諉或延誤救治。

