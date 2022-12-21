《駐京專電》習近平同德國總統通電話，就中德關係發展提三點意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國家主席習近平２０日晚應約同德國總統

施泰因邁爾通電話。習近平指出，今年是中德建交５０周年，中德關係總體保持了向前向好的大

方向，兩國成為全方位戰略夥伴，中方願同德方在應對後疫情時期經濟復甦乏力、氣候變化、糧

食危機、能源危機等全球性挑戰方面開展更加廣泛、深入的合作。

習近平就下階段中德關係發展提出三點意見：首先，雙方應該堅持正確的基本認知。中德始

終是對話的夥伴、發展的夥伴、合作的夥伴、應對全球挑戰的夥伴。雙方要以建設性態度管控分

歧，繼續充實夥伴關係內涵。

第二，中德合作務實開放，這是雙方關係應該堅持的最重要特色。過去５０年中德貿易額增

長了８７０倍。雙方應該珍惜來之不易的合作成果，加強市場、資本、技術優勢互補，做大汽車

、機械、化工等傳統領域合作，挖掘服務貿易、智能製造、數字化等領域合作潛力。中方對在華

投資的德國企業一視同仁，希望德方為中國企業在德投資提供公平、透明、非歧視的營商環境。

第三，引領中歐關係健康穩定發展，這是中德雙方應該共同努力的方向。中方支持歐盟戰略

自主，堅持中歐關係不針對、不依附、也不受制於第三方。希望德方繼續發揮積極作用，同中方

一道，推動中歐關係行穩致遠。



＊德方：加強交往溝通，適時舉行新一輪兩國政府磋商＊



施泰因邁爾表示，對未來德中關係光明前景充滿信心。德方願同中方加強交往溝通，適時舉

行新一輪兩國政府磋商，深化各領域務實合作，就地區熱點問題保持密切磋商協調，更好應對生

物多樣性保護、能源危機、糧食危機、維護產業鏈供應鏈安全穩定、促進世界經濟恢復增長等共

同挑戰。

雙方還就烏克蘭危機交換了意見。習近平強調，中方堅持主張勸和促談，認為危機長期化、

複雜化不符合各方利益。中方支持歐方展現戰略自主，引領構建均衡、有效、可持續的歐洲安全

架構，實現歐洲大陸的持久和平和長治久安。

