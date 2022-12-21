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21/12/2022 09:27

【新冠肺炎】全國昨新增本土確診３０４９宗，無新增死亡個案

　　《經濟通通訊社２１日專訊》內地昨日（２０日）新增本土確診３０４９宗，按日續升近一
成五，重症病例再增近兩成。在此前連續兩日有死亡病例後當日無新增，累計新冠死亡病例調整
為５２４１例，因當日北京核減１例。針對新冠死亡的判斷標準，北京大學第一醫院感染科主任
王貴強在昨日的國務院聯防聯控機制記者會上透露，衛健委最近通知明確，由新冠病毒導致的肺
炎，呼吸衰竭導致的死亡歸類為新冠病毒感染導致的死亡，其他基礎疾病，如心梗導致的死亡不
歸為新冠致死。
　　國家衛健委公布，１２月２０日０－２４時，全國報告新增確診病例３１０１例。其中境外
輸入病例５２例；本土病例３０４９例（廣東１１７１例，北京５４４例，江西２４５例，重慶
２０４例，福建１８４例，雲南１２７例，湖南１１９例，上海１０８例，四川８６例，天津
５９例，浙江３７例，河南３６例，山西３２例，陝西２２例，山東１７例，貴州１６例，河北
１５例，江蘇７例，黑龍江６例，青海５例，廣西４例，內蒙古３例，海南２例）。無新增死亡
病例。新增疑似病例１２例，均為本土病例（均在上海）。
　　再有美國官員開聲談論中國大規模爆發疫情的影響。美國副財長阿迪摩（Ｗａｌｌｙ　
Ａｄｅｙｅｍｏ）表示，中國改變防疫政策及歐洲能源危機，對美國經濟構成衝擊，但有信心華
府有能力應對。包括世界銀行在內的一些經濟評論指出，中國改變防疫政策，將推動經濟復甦，
對全球供應鏈樽頸問題帶來新挑戰。（ｗｌ）

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